Prefeitura de Jardim abre processo seletivo com 55 vagas na área da saúde

Inscrições vão até a sexta-feira e devem ser feitas presencialmente
São 55 vagas distribuídas em 16 cargos diferentes / Prefeitura de Jardim
A Prefeitura Municipal de Jardim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, abriu o Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2025 para a contratação temporária de profissionais da área da saúde. Ao todo, são 55 vagas distribuídas em 16 cargos diferentes, com salários que variam entre R$ 1.601,97 e R$ 6.434,69.
As inscrições devem ser feitas de 26 a 28 de agosto, das 7h às 12h, diretamente na sede da Secretaria de Saúde, localizada na Rua Fábio Martins Barbosa, 280 – Bairro Jardim Itapé. A participação é gratuita, sem cobrança de taxa.
A seleção será feita por meio de análise de títulos, considerando formação acadêmica e experiência profissional. A organização ficará a cargo de uma comissão especial designada pelo município.
Cargos e vagas ofertadas:
O resultado final será homologado e publicado no Diário Oficial da Assomasul e no site oficial da Prefeitura de Jardim. Para mais informações, os interessados podem procurar a Secretaria de Saúde ou entrar em contato com a Ouvidoria da Saúde pelo telefone (67) 9 9811-6032.
