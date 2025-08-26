Acessibilidade

26 de Agosto de 2025 • 17:24

Buscar

Últimas notícias
X
Emprego

Prefeitura de Jardim abre processo seletivo com 55 vagas na área da saúde

Inscrições vão até a sexta-feira e devem ser feitas presencialmente

Redação

Publicado em 26/08/2025 às 15:36

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

São 55 vagas distribuídas em 16 cargos diferentes / Prefeitura de Jardim

A Prefeitura Municipal de Jardim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, abriu o Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2025 para a contratação temporária de profissionais da área da saúde. Ao todo, são 55 vagas distribuídas em 16 cargos diferentes, com salários que variam entre R$ 1.601,97 e R$ 6.434,69.

As inscrições devem ser feitas de 26 a 28 de agosto, das 7h às 12h, diretamente na sede da Secretaria de Saúde, localizada na Rua Fábio Martins Barbosa, 280 – Bairro Jardim Itapé. A participação é gratuita, sem cobrança de taxa.

Leia Também

• Feira Livre Jardim reúne cultura e música no sábado

• Papa nomeia novo Bispo da Diocese de Jardim

• Campanha de vacinação contra o sarampo é realizada nesta quarta em Jardim

A seleção será feita por meio de análise de títulos, considerando formação acadêmica e experiência profissional. A organização ficará a cargo de uma comissão especial designada pelo município.

Cargos e vagas ofertadas:

  • Assistente Social – 1 vaga | R$ 4.526,47
  • Atendente em Saúde – 6 vagas | R$ 1.608,24
  • Auxiliar de Saúde Bucal – 6 vagas | R$ 1.608,24
  • Enfermeiro(a) – 6 vagas | R$ 4.526,47
  • Enfermeiro(a) Obstetra – 1 vaga | R$ 4.526,47
  • Odontólogo (40h) – 6 vagas | R$ 6.434,69
  • Farmacêutico(a) – 3 vagas | R$ 4.526,47
  • Fisioterapeuta – 1 vaga | R$ 4.526,47
  • Fonoaudiólogo(a) – 1 vaga | R$ 4.526,47
  • Nutricionista – 2 vagas | R$ 4.526,47
  • Odontólogo (20h) – 2 vagas | R$ 3.217,35
  • Psicólogo(a) – 4 vagas | R$ 4.526,47
  • Motorista Categoria D – 1 vaga | R$ 1.601,97
  • Técnico em Laboratório – 1 vaga | R$ 1.646,26
  • Técnico em Enfermagem – 7 vagas | R$ 1.646,26
  • Terapeuta Educacional – 1 vaga | R$ 4.526,47

O resultado final será homologado e publicado no Diário Oficial da Assomasul e no site oficial da Prefeitura de Jardim. Para mais informações, os interessados podem procurar a Secretaria de Saúde ou entrar em contato com a Ouvidoria da Saúde pelo telefone (67) 9 9811-6032.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Desenvolvimento

MS lança programa que permite venda estadual de produtos de origem animal

Emprego

Curso de Condutores Pantaneiros convoca jovens para entrevistas em Corumbá

Oportunidades

Concursos em Aquidauana e MS oferecem salários de até R$ 13,2 mil

TCE-MS abre concursos públicos com vagas para conselheiro substituto, auditor e analista

Concursos públicos passam a ter novas regras de cotas raciais

Polícia Federal alerta sobre sites falsos de concursos da instituição

Emprego

Comarca de Corumbá abre inscrições para estágio em Direito e Psicologia

Publicidade

Concurso

Ministério da Saúde abre inscrições para o Agora Tem Especialistas

ÚLTIMAS

Policial

PF prende homem em operação contra abuso sexual infantojuvenil em Corumbá

As investigações tiveram início após a apreensão de materiais eletrônicos do suspeito durante a Operação Nicolau 16

Economia

Prévia da inflação tem queda de 0,14% em agosto

É o menor índice desde setembro de 2022

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo