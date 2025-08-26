Prefeitura de Jardim abre processo seletivo com 55 vagas na área da saúde

São 55 vagas distribuídas em 16 cargos diferentes / Prefeitura de Jardim

As inscrições devem ser feitas de 26 a 28 de agosto, das 7h às 12h, diretamente na sede da Secretaria de Saúde, localizada na Rua Fábio Martins Barbosa, 280 – Bairro Jardim Itapé. A participação é gratuita, sem cobrança de taxa.

A Prefeitura Municipal de Jardim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, abriu o Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2025 para a contratação temporária de profissionais da área da saúde. Ao todo, são 55 vagas distribuídas em 16 cargos diferentes, com salários que variam entre R$ 1.601,97 e R$ 6.434,69.

A seleção será feita por meio de análise de títulos, considerando formação acadêmica e experiência profissional. A organização ficará a cargo de uma comissão especial designada pelo município.

Cargos e vagas ofertadas:

Assistente Social – 1 vaga | R$ 4.526,47

Atendente em Saúde – 6 vagas | R$ 1.608,24

Auxiliar de Saúde Bucal – 6 vagas | R$ 1.608,24

Enfermeiro(a) – 6 vagas | R$ 4.526,47

Enfermeiro(a) Obstetra – 1 vaga | R$ 4.526,47

Odontólogo (40h) – 6 vagas | R$ 6.434,69

Farmacêutico(a) – 3 vagas | R$ 4.526,47

Fisioterapeuta – 1 vaga | R$ 4.526,47

Fonoaudiólogo(a) – 1 vaga | R$ 4.526,47

Nutricionista – 2 vagas | R$ 4.526,47

Odontólogo (20h) – 2 vagas | R$ 3.217,35

Psicólogo(a) – 4 vagas | R$ 4.526,47

Motorista Categoria D – 1 vaga | R$ 1.601,97

Técnico em Laboratório – 1 vaga | R$ 1.646,26

Técnico em Enfermagem – 7 vagas | R$ 1.646,26

Terapeuta Educacional – 1 vaga | R$ 4.526,47

O resultado final será homologado e publicado no Diário Oficial da Assomasul e no site oficial da Prefeitura de Jardim. Para mais informações, os interessados podem procurar a Secretaria de Saúde ou entrar em contato com a Ouvidoria da Saúde pelo telefone (67) 9 9811-6032.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!