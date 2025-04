Prefeitura de Nioaque abre 117 vagas em novo processo seletivo

Cidade de Nioaque / MPMS

A Prefeitura de Nioaque anunciou a abertura de um processo seletivo com 117 vagas para contratação temporária. As oportunidades abrangem níveis de escolaridade fundamental, médio, técnico e superior, com remunerações que podem chegar a R$ 4.809,72.

As inscrições estarão abertas entre os dias 5 e 7 de maio e deverão ser feitas exclusivamente por meio de um formulário eletrônico que será disponibilizado no site oficial da prefeitura. A participação é gratuita, e não será cobrada taxa de inscrição.

De acordo com o edital, cada candidato poderá concorrer a apenas um cargo. A inscrição em mais de uma função resultará na anulação automática de todas as candidaturas do mesmo participante, sendo considerada apenas a primeira registrada.

Os aprovados serão contratados por tempo determinado de até 12 meses, conforme a necessidade de cada secretaria municipal. Candidatos que não forem convocados inicialmente poderão integrar um cadastro reserva, com possibilidade de chamada conforme a demanda do município.

Para participar do processo seletivo, é necessário ser brasileiro nato ou naturalizado, ter entre 18 e 70 anos e não possuir vínculo efetivo com a administração pública em qualquer esfera – exceto nos casos de acúmulo legalmente permitido e com compatibilidade de horários comprovada.

Mais informações e o edital completo estarão disponíveis nohttps://www.nioaque.ms.gov.br/

