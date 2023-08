Processo Seletivo para contratação de arquitetos e engenheiros está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado da Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística), destinado à seleção de pessoal com formação superior para as funções de arquiteto e engenheiro.

São ofertadas 15 vagas, sendo três para arquiteto, duas para engenheiro civil, seis para engenheiro civil com atuação em aeródromos, portos e ferrovias, três para engenheiro eletricista, e uma para engenheiro sanitarista/ambiental. Conforme o edital, a carga horária será de 40 horas semanais e a remuneração bruta R$ 10.908,00. Poderá participar da seleção todo profissional que possua os requisitos básicos e demais condições exigidas para o exercício da função a qual pretende concorrer.

A seleção será realizada em três etapas: a primeira é a inscrição; a segunda etapa, a avaliação curricular; e a última, a entrevista pessoal. As inscrições poderão ser realizadas exclusivamente até às 17 horas do dia 15 de agosto de 2023, observando-se o horário de Mato Grosso do Sul, devendo o interessado acessar o site www.concursos.ms.gov.br e observar os procedimentos descritos no edital.

A avaliação curricular, de caráter eliminatório e classificatório, será efetuada sob responsabilidade da Coordenadoria de Gestão de Concursos Públicos e Processos Seletivos.

Os resultados preliminar e definitivo da avaliação curricular serão divulgados por meio de editais próprios, a serem publicados no Diário Oficial Eletrônico, no endereço www.imprensaoficial.ms.gov.br, e disponibilizados, via Internet, no site www.concursos.ms.gov.br, contendo a pontuação obtida pelos candidatos que tiveram sua inscrição no Processo Seletivo Simplificado deferida, em ordem alfabética.

Última etapa, a entrevista pessoal será efetuada pela Comissão de Avaliação e Seleção e serão observados os seguintes critérios de avaliação, em conjunto com o Perfil Profissiográfico da função, de acordo com as especificações e pontuações estabelecidas no edital.

Ao candidato com deficiência será assegurado o direito de participar do processo seletivo, desde que as atribuições previstas para as atividades a serem desenvolvidas sejam compatíveis com a necessidade. Para os candidatos serão reservadas 5% das vagas oferecidas no certame. Informações aos candidatos na condição de Pessoa com Deficiência – PCD estão disponíveis no edital.

A Secretaria de Estado de Administração, através da Coordenadoria de Gestão de Concursos Públicos e Processos Seletivos, disponibiliza os telefones: (67) 3318-1466 e 3318-1446 - WhatsApp: (67) 99227-2661 para esclarecimentos de dúvidas relacionadas ao edital.

Para conferir mais informações sobre as etapas do certame, bem como, o cronograma, a relação dos documentos necessários, os requisitos básicos, carga horária, remuneração e valores dos títulos que serão apresentados na avaliação curricular, acesse o edital nas páginas 69 a 91, da edição n. 11.237 do Diário Oficial do Estado.