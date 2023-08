Programa Voucher Transportador abre inscrições com mil vagas

Com mil vagas disponíveis, o programa “Voucher Transportador” abre inscrições a partir desta segunda-feira (07). Quem participar desta iniciativa vai receber qualificação para a função de motorista de carga e ônibus e no final do processo ainda terá a inclusão das letras “D” e “E” na habilitação, com custo zero. Tudo financiado pelo Governo do Estado.

O objetivo é suprir a demanda do mercado de transportes, que tem vagas abertas, no entanto não dispõe de motoristas qualificados para preencher a função. As inscrições gratuitas podem ser feitas no site do Sest Senat. Elas seguem até o dia 22 de agosto.

O programa é conduzido pela Semadesc (Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), em parceria com o Sest Senat, com participação efetiva do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de MS). Ele faz parte do Plano Estadual “MS Qualifica”, onde o governador Eduardo Riedel busca capacitar profissionais em áreas que têm vagas abertas no mercado de trabalho. Geração de emprego e aumento na renda do cidadão.

Para participar do processo deve atender requisitos mínimos previstos no código de trânsito brasileiro, que tem regras para a mudança na categoria (habilitação). Entre elas ter no mínimo 21 anos, não ter cometido infração grave ou gravíssima nos últimos 12 meses e não ser reincidente em infração média nos últimos 12 meses, entre outros.

O secretário Executivo de Qualificação Profissional e Trabalho da Semadesc, Bruno Bastos, revelou que será publicado em breve os critérios de desempate (seleção) e que a expectativa é que no dia 28 de agosto o Sest/Senat faça a publicação do resultado da seleção.

“Em setembro devem começar as convocações dos selecionados e acredito que até o final do ano tenhamos os primeiros habilitados, já com o curso de qualificação, que poderão ingressar no mercado de trabalho, e assim preencher estas vagas abertas. Nosso objetivo é zerar estas vagas ou minimizar a falta destes profissionais”, descreveu Bastos.

Ele adiantou que após esta primeira qualificação, o Governo do Estado poderá promover novas turmas no futuro. “O governador (Eduardo Riedel) já declarou que depois destas mil vagas, ele poderá continuar com o programa e ampliar o número de beneficiados”, completou.

Vagas

O programa abriu mil vagas para motoristas participarem da qualificação e inclusão de novas letras na habilitação. Elas serão distribuídas nas cidades de Campo Grande, Três Lagoas, Dourados, Corumbá, Chapadão do Sul, São Gabriel do Oeste e Ribas do Rio Pardo, que entrou no grupo dos municípios contemplados.

Das mil vagas disponíveis, 850 serão para Campo Grande, 50 para Ribas e 20 para cada uma das demais cidades. Os cursos vão totalizar 107 horas, na chamada “Escola de Motoristas Profissionais”.

A criação do programa atende uma demanda do setor de transportes, já que muitas vagas para motoristas estão abertas, no entanto, faltam profissionais qualificados para preencher os cargos. O plano estadual “MS Qualifica” tem justamente este objetivo, que é capacitar trabalhadores, em áreas que tem empregos disponíveis.

“Nosso objetivo é não deixar nenhum sul-mato-grossense para trás. Por isso vamos promover a inclusão destas pessoas que estão à margem do processo, para gerar novos empregos e assim melhorar a renda da população. Isso passa pela qualificação profissional”, afirmou o governador.