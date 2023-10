Prova da seleção de Estagiários da PGE-MS acontece neste domingo

Fachada da PGE-MS / Foto: Divulgação

A prova objetiva do 3º Processo de Seleção de Estagiários da PGE-MS (Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul) acontece neste domingo (22) às 8h30 (horário de Mato Grosso do Sul). Esta é a segunda etapa do processo seletivo e será realizada somente pelos acadêmicos inscritos para a área de atuação jurídica.

Os candidatos convocados devem comparecer ao local da prova com 30 minutos de antecedência portando documento oficial de identificação com foto (admitindo-se RG, CNH, CTPS ou carteira funcional).

Os acadêmicos que concorrem as vagas em Campo Grande irão realizar a avaliação no prédio sede da PGE, localizado na Av. Desembargador José Nunes da Cunha, S/N Bloco IV – Parque dos Poderes.

Já os inscritos para as vagas em Dourados irão realizar a prova na Unigran (Centro Universitário da Grande Dourados), localizada na Rua Balbina de Matos, nº 2.121.

A avaliação terá duração de 3 horas com 40 questões de múltipla escolha, abrangendo as disciplinas: Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário e Direito Processual Civil.

Após a realização da prova e a divulgação do gabarito preliminar, os interessados poderão interpor recurso dirigido ao Presidente da Comissão Organizadora da Seleção, a partir das 8h do dia útil seguinte à divulgação, com termo final às 7h59min do outro dia (horário de MS).

A lista dos interessados habilitados, em ordem classificatória de acordo com a pontuação obtida na prova objetiva, será divulgada nos endereços eletrônicos www.concursos.ms.gov.br e www.pge.ms.gov.br.

