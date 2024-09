Mais de 1,3 mil candidatos prestam concurso para a Iagro no domingo

Divulgação

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da SAD (Secretaria de Estado de Administração) e da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) realiza neste domingo, 22, a prova escrita objetiva do concurso da Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal).

Ao todo, são 1.356 candidatos estão aptos a participar do certame, que oferece 29 vagas para o cargo de Fiscal Estadual Agropecuário. A prova será realizada em Campo Grande e terá duração de 4 horas, com abertura dos portões às 12h45 e fechamento às 13h45, impreterivelmente, observando-se o horário oficial do Estado de Mato Grosso do Sul.

A aplicação da prova objetiva terá início 15 minutos após o fechamento do portão de acesso. Conforme informações do Instituto Selecon, empresa realizadora da prova, o candidato deverá consultar e imprimir o Cartão de Informação do Candidato, que está disponível no endereço eletrônico www.selecon.org.br, onde está informado o local designado para realização da prova.

Cada candidato deve comparecer no endereço com antecedência mínima de 30 minutos do horário fixado para o fechamento dos portões, portando o cartão de informação impresso, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, que não apague, fabricada em material transparente, e da via original de seu documento de identificação com foto.

Somente serão aceitos os originais físicos dos documentos com foto, devendo ser apresentado, preferencialmente, aquele utilizado no momento da inscrição.

Para conferir todas as informações sobre o concurso da Iagro, acesse o Portal de Concursos.