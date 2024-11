Qualifica Express abre capacitação gratuita para setores da hospitalidade

Funtrab vai oferecer um cartão de vale-transporte / Divulgação

Um dos setores mais dinâmicos e diversificados da economia sul-mato-grossense é o da hospitalidade. E pensando nisso, a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) e o Senac MS prepararam um programa específico para atender este nicho com o "Qualifica Express". Como o nome diz, o curso vai capacitar de forma rápida e gratuita, pessoas interessadas em trabalhar nos setores de bares, hotéis e restaurantes.

A iniciativa acontece nos dias 8 e 9 de novembro, na unidade de Turismo e Gastronomia do Senac, em Campo Grande, que conta com cozinhas e laboratórios voltados para a área, como por exemplo, uma sala que simula o quarto de um hotel.

O Qualifica Express traz uma programação diferenciada. Terá cursos como preparo de risotos, pizza e pratos japoneses, montagem e recheio de bolos, biscoitos funcionais e pães artesanais, bem como atendimento em room service, camareira, técnicas de arrumação e higienização para hotéis e restaurantes.

Os participantes terão a oportunidade de aprender desde práticas culinárias até boas práticas de atendimento ao cliente e gestão de diversas operações.

Além disso, a Funtrab vai oferecer um cartão de vale-transporte (ida e volta), como reembolso, para os primeiros 300 participantes que chegarem no evento. O recebimento do cartão será durante o credenciamento, na unidade.

Esta é uma oportunidade para ingressar no mercado, fazer networking, aprimorar técnicas e se conectar com empregadores do ramo. O evento conta com o apoio da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (Sindha).

O diretor regional do Senac, Vitor Mello, destaca a importância de fortalecer o setor do turismo e gastronomia:

“A demanda por profissionais qualificados nos setores de bares, hotéis e restaurantes cresce cada vez mais. Fortalecer esta área é essencial para o desenvolvimento do potencial do Estado, e é o que buscamos com o Qualifica Express – ação que converge com a nossa missão de atender tanto as necessidades das empresas do comércio de bens, serviços e turismo, quanto das pessoas de se capacitar para ingressar no mercado de trabalho”, afirma.

Para participar é preciso fazer a inscrição no evento Qualifica Express através do site: ms.senac.br/qualificaexpress e chegar cedo no local, pois as vagas são limitadas e disponibilizadas por ordem de chegada.