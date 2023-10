Riedel anuncia 851 cursos de qualificação gratuitos no Estado

Governador assinou convênios com "Sistema S" para cursos de qualificação / Fotos: Bruno Rezende

Geração de empregos e aumento de renda da população. Com este lema, o governador Eduardo Riedel assinou convênios com instituições do “Sistema S”, que vão permitir a realização de 851 cursos de qualificação gratuitos em todo Estado. Serão 13,4 mil trabalhadores beneficiados por meio do programa “MS Qualifica”.

“Este ato simbólico com todos que estão presentes aqui vão fazer uma diferença enorme para o nosso Estado. Isto significa oferecer ao sul-mato-grossense uma condição melhor de vida. O programa (MS Qualifica) vai dar certo porque tem transversalidade nas suas ações, uma orquestra que junto vai funcionar. Assim vai ter capacidade de ofertar uma opção melhor de empregabilidade à população”, disse o governador.

Riedel destacou que nos últimos nove anos o Estado recebeu mais de R$ 80 bilhões em investimento privado e que esta realidade impõe novos desafios e uma demanda de vagas de empregos. “O trabalhador mais qualificado, será melhor remunerado. O mercado vai nos dizer que cursos realizar, porque tem demanda. Vamos buscar as pessoas menos favorecidas, entre eles os jovens sem oportunidades, indígenas, mulheres que não tiveram acesso (capacitação), para que todo este contingente seja incluso na prosperidade do Estado”, completou.

Os convênios foram firmados nesta segunda-feira (2) com o Senai, Senac, Senar e Sebrae nesta segunda-feira (2), em solenidade que ocorreu no auditório da Governadoria.

“Temos muitas vagas de trabalho que não são absorvidos por nossos trabalhadores por falta de capacitação naquela atividade. A mudança e transformação econômica no Estado tem exigido novas formações, por isso estamos olhando para a demanda, as necessidades do mercado para esta qualificação”, disse o secretário Jaime Verruck, da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

As parcerias com o Sistema “S” foram celebradas por meio da Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul), com investimento previsto de R$ 12,5 milhões, sendo R$ 5,7 milhões do Governo do Estado. Os demais recursos são do Governo Federal (R$ 4,2 milhões) e instituições parceiras (R$ 2,5 milhões).

“Esta será a primeira etapa de uma qualificação em massa, que tem como objetivo final qualificar 132 mil pessoas no Estado. Neste evento já firmamos 10% desta meta. São cursos para setores diferentes, com a participação desta rede de parceiros. São vários públicos alvos como jovens aprendizes, pessoas fora do mercado, PCD, entre outros”, destacou Ademar Silva Júnior, diretor-presidente da Funtrab.

Representando o “Sistema S”, Marcelo Bertoni, que é presidente da Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS) elogiou esta parceria com o Governo do Estado. “Se trata de uma importante ação e nós (Sistema S) temos capacidade de fazer e dobrar esta qualificação no Estado e assim colocar todas estas pessoas no mercado de trabalho.

Lançado em maio deste ano, o programa “MS Qualifica” é realizado pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) tem como foco de qualificar o trabalhador e assim permitir que ele assuma as vagas no mercado de trabalho que estão abertas no Estado.

Nesta fase serão oferecidos cursos nas áreas da indústria, comércio, serviços e meio rural. A intenção é preencher as vagas estão abertas no mercado de trabalho, mas não são ocupadas em função da falta de capacitação e mão de obra qualificada.

Convênios

Os convênios firmados entre o Governo do Estado e as instituições do “Sistema S” vão permitir a realização de 851 cursos de qualificação gratuitos em todo Estado. Serão 13,4 mil trabalhadores contemplados com esta capacitação.

Com o Sebrae-MS serão ofertadas 312 capacitações para 4.816 trabalhadores, em cursos na área do comércio, serviços, indústria, logística e turismo. Eles vão chega a moradores de 49 cidades.

Já com o Senar-MS serão feitas capacitações na área do setor rural, em consonância com os programas Formação Profissional e de Saúde do Homem e da Mulher Rural. Com o Senai-MS estão previstos 21 cursos de 100 a 200 horas aula, com a previsão de atender 3.430 alunos.

Completando a lista aparece o Senac-MS, que está previsto nesta parceria a execução do programa de qualificação para preparação e recolocação ao mercado de trabalho. Vão ser feitos levantamentos das necessidades da classe empresarial, para a devida qualificação dos trabalhadores nas vagas abertas, em setores como gestão, turismo, gastronomia, segurança, beleza, saúde, games e tecnologia da informação.