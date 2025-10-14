Rodada de empregabilidade oferece mais de 630 vagas em 15 municípios de MS

O setor gera diretamente mais de 33 mil empregos / Funtrab

A Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) e a Associação dos Produtores de Bioenergia do Estado (Biosul), em parceria com o Senai/MS, realizarão na próxima sexta-feira (17) a 2ª Rodada da Empregabilidade voltada ao setor de bioenergia. A escolha da data é alusiva ao Dia da Bioenergia, comemorado nacionalmente em 19 de outubro, reforçando a importância do setor para a economia e o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.

A segunda edição ocorrerá simultaneamente, das 8h às 13h, nas Casas do Trabalhador de 15 municípios: Aparecida do Taboado, Caarapó, Campo Grande, Chapadão do Sul, Costa Rica, Dourados, Ivinhema, Maracaju, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Rio Brilhante, Sidrolândia e Sonora.

Interessados devem comparecer na Casa do Trabalhador destes municípios com documentos pessoais, Carteira de Trabalho Digital e currículo atualizado.

O objetivo da ação é conectar candidatos e empresas do setor em um processo de recrutamento ágil para 637 vagas abertas. Neste ano, a iniciativa conta com a participação de 18 empresas em operação no Estado, com perfil nacional e multinacional, como Adecoagro, Agroterenas Estrela do Oeste, Alcoolvale, Atvos, Cocal, Energética Santa Helena, Iaco Agrícola, Inpasa, Neomille Cerradinho Bio, Pedra Agroindustrial - Usina Cedro, Raízen, Usina Rio Amambai e Usina Sonora.

As oportunidades abrangem funções operacionais, técnicas e de gestão, incluindo mecânico automotivo, motorista, operador de trator e colhedora de cana, soldador, eletricista, operador de moenda e caldeira, técnico de laboratório, técnico de segurança do trabalho, supervisor industrial, assistente de produção e jovem aprendiz (administrativo, produção e campo), entre outras. Todas as usinas participantes também receberão pessoas com deficiência.

Para a diretora-presidente da Funtrab, Marina Dobashi, a iniciativa vai além de um mutirão de vagas.

“Estamos dando continuidade a uma agenda estratégica para o futuro energético e econômico do nosso estado. A 2ª Rodada da Bioenergia será realizada em 17 municípios de Mato Grosso do Sul, levando informação, oportunidades de emprego e fortalecimento das cadeias produtivas ligadas ao setor. Nosso objetivo é levar o desenvolvimento, promover a empregabilidade e atrair novos investimentos, mostrando o potencial de MS como referência nacional em bioenergia. Cada cidade envolvida representa um polo com vocação para crescer nesse setor, e queremos que as pessoas cresçam juntas”, destaca.

Para o presidente da Biosul, Amaury Pekelman, a ação reflete a maturidade de um setor que vem ampliando investimentos e diversificando sua base produtiva. “O setor de bioenergia vive mais um ciclo de expansão consistente em Mato Grosso do Sul, com a chegada de novas unidades e o crescimento dos bioparques já instalados. Essa dinâmica mantém o Estado na vanguarda da transição energética e se traduz em oportunidades concretas para as pessoas que vivem aqui. Cada novo investimentos representa mais empregos, qualificação e desenvolvimento regional”, afirma.

Pekelman destaca ainda que as empresas do setor possuem uma cultura voltada à formação e ao desenvolvimento profissional.

“Mais do que uma vaga, o que as usinas oferecem é um ambiente que valoriza as pessoas, inclusivo, que incentiva o aprendizado e promove crescimento de carreira. É um setor que contrata de forma estruturada e contínua, com oportunidades para quem busca estabilidade e quer crescer dentro da agroindústria”, complementa o presidente da Biosul.

O Senai/MS como um parceiro da ação dará continuidade ao movimento de forma estruturada, com cursos voltados especificamente às necessidades das usinas e do mercado de bioenergia.

“Nosso papel é ser um parceiro estratégico do setor produtivo, preparando a mão de obra necessária para sustentar o crescimento da bioenergia no Estado. Essa segunda rodada será uma oportunidade para transformar o interesse em empregabilidade em capacitação efetiva, fortalecendo toda a cadeia produtiva”, destaca Rodolpho Mangialardo, Superintendente Regional do Senai/MS.

Setor de Bioenergia em MS

Mato Grosso do Sul se consolida como um importante polo no cenário nacional de bioenergia, com 22 usinas em operação. Esse parque industrial posiciona o estado como o 4º maior produtor nacional de etanol a partir da cana e milho, o 5º maior produtor de açúcar, o 4º maior exportador de bioeletricidade, além de ser pioneiro na produção de biogás e biometano a partir da vinhaça.

O setor gera diretamente mais de 33 mil empregos e movimenta anualmente R$ 1,3 bilhão em massa salarial. Representa 17% do Produto Interno Bruto (PIB) Industrial do estado. Exemplo em inovação e sustentabilidade, o setor de Bioenergia reforça a aptidão do Estado na produção de energia limpa e renovável, contribuindo para a transição energética do país.

*Com informações da Comunicação Funtrab

