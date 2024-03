SAD abre 22 vagas temporárias para Secretaria-Executiva de licitações

Sede da secretaria / Divulgação

A SAD (Secretaria de Estado de Administração) publicou, no Diário Oficial desta sexta-feira, 1, o Edital n. 1/2024 – SAD/SEL, que estabelece o Processo Seletivo Simplificado destinado à seleção de pessoal para atuação na Secretaria-Executiva de Licitações da SAD.



O período de inscrições e envio de documentação para avaliação curricular segue até o dia 7 de março. A seleção vai contratar, em caráter temporário, profissionais com formação em nível superior, nas áreas do Direito, Administração, Contabilidade e Economia. A remuneração bruta para as duas funções é de R$ 6.107,97.



São três vagas para assessor jurídico e 19 vagas para a função de Planejamento e Execução de Licitações e Contratações Públicas. Há reserva de vagas para pessoa com deficiência, negras e indígenas. A prova objetiva e discursiva está prevista para acontecer no dia 7 de abril de 2024.



Para saber todas as informações relativas à realização das etapas e das demais atividades e procedimentos do processo seletivo é preciso acompanhar a divulgação de editais próprios, que serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Estado, no endereço www.imprensaoficial.ms.gov.br.