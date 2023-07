Santuário Perpétuo Socorro recebe "Funtrab na Comunidade" com mil vagas de emprego

Santuário é patrimônio público e cultural de Campo Grande / Foto: Divulgação

Para atender a população em locais mais acessíveis, na próxima quarta-feira (19), a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul dará início ao projeto “Funtrab na Comunidade”, com atendimento itinerante no Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, na Av. Afonso Pena, nº 377 Amambaí, das 8h às 13h.

Palco de muita fé, o santuário realiza 18 novenas às quartas-feiras, recebendo cerca de 25 mil pessoas nesse dia e 30 mil ao longo da semana, com missas todos os dias. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é a padroeira de Mato Grosso do Sul, devido à grande devoção no Estado.

Os interessados deverão se dirigir ao CAD (Centro de Apoio ao devoto), com CPF, RG e Carteira de Trabalho.

Serão disponibilizadas mais de 1 mil vagas de empregos para várias funções: operador de caixa, atendente de lojas, açougueiro, pedreiro, servente, auxiliar de cozinha, dentre outras.

Além das vagas de trabalho, serão ofertados outros serviços: captação de vagas, atualização cadastral do trabalhador na rede Sine (Sistema Nacional de Emprego) e orientações sobre Seguro-Desemprego e Carteira de Trabalho digital.

A ação terá início na próxima quarta-feira (19) e terá continuidade nas outras quartas no mês de julho (19 e 26) e no mês de agosto (2 e 9).

No Santuário são realizadas novenas todas as quartas-feiras. O Padre Reginaldo Padilha ressalta a necessidade dessa ação. “Muitos fiéis que fazem a novena pedem a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para conseguir um emprego. Ter essas oportunidades oferecidas aqui no Santuário podem ajudar na realização dessas graças. Esperamos poder contribuir para que os devotos alcancem a tão desejada carteira assinada” declara o reitor do Santuário.

O projeto Funtrab na Comunidade visa levar os serviços oferecidos à população, com toda a estrutura necessária para realização de atendimento, o intuito é facilitar a logística e acesso aos trabalhadores que necessitam de ajuda.

O diretor-presidente da Funtrab, Ademar Silva Júnior, ressalta a importância da presença da Fundação no Santuário. ”É nosso dever, como agência pública, ajudar quem mais precisa e não poderia deixar de atender um pedido da comunidade cristão”, conclui Ademar.