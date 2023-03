SAS abre inscrições para curso de artesanato em bordado ponto-cruz

Curso totalmente gratuito / (Foto: Divulgação)

A SAS (Secretaria de Assistência Social) divulgou, nesta quinta-feira (16), abertura para o curso gratuito de artesanato de bordado ponto cruz, ministrados nos dias 21 e 24 de março. São apenas 15 vagas disponíveis.

As aulas acontecem no prédio do Núcleo de Geração de Emprego e Renda, ministrado pela instrutora Marta Maria Silva de Souza, que ensinará a arte de bordar, utilizando a técnica do bordado Ponto Cruz.

Totalmente gratuitas, as aulas ofertadas pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Assistência Social (SAS), sob a coordenação do Núcleo de Geração de Emprego e Renda, em parceria com o SENAR e Sindicato Rural de Aquidauana.

As inscrições podem ser feitas no prédio da Geração de Renda, no mesmo local do curso, localizado na rua Francisco Pereira Alves, S/N, das 7h às 13h. Mais informações pelo telefone (67) 3240-1400 (ramal 1462).