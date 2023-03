Saúde está com vagas abertas em psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia

Sede do Centro de Especialidade em Reabilitação / (Foto: Divulgação)

A Secretaria de Saúde de Bonito continua com processo seletivo para vagas em psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia para atendimento de pessoas com deficiência intelectual e com TEA (Transtornos do Espectro Autista).

As vagas são para 30 horas semanais e os profissionais contratados irão atender no CER (Centro de Especialidade em Reabilitação). Os interessados devem entregar currículos na Secretaria da Saúde, localizada na Rua Afonso Pena, N.º 801, esquina com Rua Cel. Pílad Rébua, em anexo a Farmácia Municipal, de segunda a sexta-feira, em horário comercial.