Seara abre mais de 300 vagas de emprego em MS

A Seara está com mais de 300 vagas de emprego em aberto na unidade de Dourados. As oportunidades são para atuar em linha de produção e com início imediato.

Para se candidatar, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar no ato da inscrição os documentos pessoais, como RG, CPF e comprovante de residência, além de certificado de vacinação atualizado. A Seara oferece diversos benefícios para os colaboradores, como vale-alimentação, Gympass, prêmio por assiduidade e vale-transporte.

Para participar do processo seletivo, o candidato deve ir pessoalmente até a sede da JBS em Dourados, localizada no km 6 da BR-163. Informações pelo telefone (67) 3411-2047.

A unidade de Dourados tem recebido importantes investimentos, resultando na modernização da linha de produção e no aumento da capacidade de abate. Além disso, a sala de cortes foi revitalizada e o processo de embalagem automatizado, substituindo o mecanismo manual por embaladoras automáticas. O transporte interno dos produtos também foi aprimorado, passando a ser realizado por esteiras e robôs de paletização, tornando a operação mais ergonômica e aumentando a eficiência do processo.

Maior empregadora do Brasil

A JBS e as cadeias produtivas ligadas a ela em Mato Grosso do Sul movimentaram, em 2020, o equivalente a 3,79% do PIB (Produto Interno Bruto) sul-mato-grossense e contribuíram, em 2021, para a geração de 7,2% dos empregos do estado. Os dados são do levantamento produzido pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Em números totais, o impacto da JBS no PIB sul-mato-grossense foi de R$ 12,06 bilhões. Em 2021, a companhia gerou 107.090 empregos diretos, indiretos e induzidos no estado. A JBS está presente em sete municípios sul-mato-grossenses: Anastácio, Caarapó, Campo Grande, Dourados, Naviraí, Nova Andradina e Sidrolândia, com forte atuação nas indústrias de bovinos e suínos, além dos demais negócios na produção de couros, transporte e na geração de valor agregado.