Semadesc e Funtrab realizam ação "Emprega Mineração" com 130 vagas disponíveis

Para quem deseja ingressar no mercado de trabalho e atuar em um ramo promissor como do setor da indústria, a mineração em Corumbá está com muitas oportunidades de empregos, com salários e adicionais a remuneração pode chegar a R$5 mil, além dos benefícios. Para preencher essas vagas, será realizado o “Emprega Mineração”, de 28 de agosto a 8 de setembro, com 130 vagas disponíveis em nove agências públicas de emprego em Mato Grosso do Sul.

A ação é realizada pela Semadesc (Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) por meio da Funtrab (Fundação do Trabalho de MS). O “ Emprega Mineração” ocorrerá simultaneamente, com a vagas disponibilizadas nas Casas do Trabalhador nos municípios de Campo Grande, Três Lagoas, Corumbá, Nova Andradina, Naviraí, Dourados, Cassilândia, Aquidauana, Miranda. Os interessados devem comparecer a uma unidade da Funtrab, com CPF, RG e Carteira de Trabalho.

O secretário executivo de Qualificação Profissional e Trabalho da Semadesc, Bruno Gouveia, destacou a importância da parceria para multiplicar as oportunidades. “É uma ação conjunta entre Semadesc e Funtrab, dada a expansão da mineração em Corumbá, isso gerou novas vagas de empregos neste setor. Neste primeiro momento faremos a intermediação direta de mão de obra, de acordo com a demanda do setor produtivo, já com os salários e benefícios e requisitos de admissão estabelecidos para o preenchimento imediato dessas vagas de empregos. Existem quatro empresas operando na região de Corumbá na mineração e, o nosso segundo passo será na mineração de ferro, com a captação dessa demanda e a realização de cursos de qualificação social e profissional dentro do programa MS Qualifica”, ressalta Gouveia.

O diretor-presidente da Funtrab, Ademar Silva Júnior ressalta a importância desta parceria, para oportunizar mais empregos e, reforça o papel da Fundação em atuar como facilitadora entre os trabalhadores e empregadores, para promover a empregabilidade e a qualidade de vida da nossa população, se empenhando para integrar as ações na área do trabalho. "São oportunidades dentro do setor da indústria, em todas as vagas disponibilizadas a remuneração é vantajosa", conclui Ademar.

Funções

Em todas as funções o funcionário irá trabalhar por escala. Além do salário a empresa oferece plano de saúde nacional para o contratado e os dependentes, assistência odontológica, ajuda de custo, acomodação temporária, auxílio lavanderia, cartão alimentação (R$ 650,00), transporte, alimentação em restaurantes da unidade e, plano de participação nos lucros.

Para técnico de planejamento e programação da manutenção são 5 vagas, com salário oferecido R$ 4.500,00 e benefícios. A empresa exige que os candidatos tenham ensino médio, curso técnico em mecânica ou eletromecânica. Com experiência em manutenção preventiva, corretiva e preditiva em processos industriais e equipamentos móveis de mineração; experiência sólida em indicadores de performance e manutenção dos ativos: DF, MTBF, MTTR, assim como realizar o desdobramento das diretrizes da gerência.

Também há oportunidades para técnico mecânico (10 vagas), (salário R$ 3.536,22 e benefícios). O candidato deve ter ensino médio, curso técnico em mecânica ou eletromecânica. Com experiência, conhecimento e vivência no seguimento de mineração, apto para executar manutenções preventivas e corretivas em equipamentos de britagem, planta de lavagem e filtragem de minério, experiência com liderança de equipe, assim como facilidade para distribuir frentes de serviço e diagnosticar possíveis falhas.

Na função de técnico mecânico montador (15 vagas) (salário R$ 3.536,22 e benefícios), o profissional deve ter ensino médio e curso técnico em mecânica, elétrica, eletrônica, instrumentação, automação, edificações, estradas, agrimensura e afins. Com experiência em serviços de manutenção em componentes mecânicos industriais e motores à combustão, hidráulicos, pneumáticos, vulcanização, solda, lubrificação, elétricos, eletrônicos, automação, dentre outros, conforme normas de segurança e meio ambiente, por meio dos procedimentos estabelecidos pelos fabricantes de cada equipamento.

Para operador de máquinas de construção civil e mineração (20 vagas) (salário R$ 3.200,00 e benefícios) a exigência será ensino fundamental. Com experiência em operação de caminhão basculante no transporte de minérios, operação com pá carregadeira, escadeira, patrol ou trator; ser apto a operar três modelos de equipamentos e ser referência em dois.

Já na função de mecânico de manutenção de máquina industrial são 10 vagas, (salário R$3.536,22 e benefícios), com ensino médio e com curso técnico mecânica ou eletromecânica. Deve dispor de experiência na área industrial para executar manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos das plantas de britagem e lavagem de minério executar atividades de caldeiraria e solda.

Para inspetor de qualidade nas indústrias (5 vagas) (salário R$ 3.536,22 e benefícios), é necessário que o candidato possua ensino médio, curso técnico mecânica ou eletromecânica. Com experiência para realizar rota de inspeção sensitiva para identificar indícios de falhas, avaliar a integridade estrutural e operacional do equipamento inspecionado; registrar desvios, falhas e ou panes nos equipamentos sob sua responsabilidade de atuação.

Na função inspetor de manutenção (mecânica) 5 vagas), (salário R$ 3.536,22 e benefícios), a empresa exige ensino médio e curso técnico em mecânica ou de elétrica; eletrônica; instrumentação; automação; edificações; estradas; agrimensura e afins. Com experiência em cumprir rotas de inspeção e coletar dados para análise conforme plano de manutenção; fazer o registro de parâmetros para controle de condições dos ativos nas ordens de manutenção e sistemas informatizados de manutenção.

Casa do Trabalhador:

Campo Grande: Rua 13 de maio, 2.773 – Centro, (67) 3320-1400 (segunda a sexta, das 7h30 às 17h30).

Aquidauana: Rua Estevão Alves Correa, 1895 – Bairro Alto, (67) 3241- 5652 (7 às 13h).

Cassilândia: Rua Antônio Batista de Almeida, nº 78, Bairro Vila Izanopólis (Setor Rodoviário), (67) 3596-5522 (7 às 13h).

Corumbá: Rua 15 de novembro, 32 – Centro, (67) 3907-5251(7h30 às 17h).

Dourados: Rua Mato Grosso, 2.100 – Vila Planalto, (67) 99672-0675 (7h às 17h).

Nova Andradina: Rua Valter Hubacher, 1368 – Centro, (67) 3441- 3762 (7 às 13h).

Naviraí: Avenida Campo Grande, 328 – Centro, (67) 3461–3894 (7 às 13h).

Miranda: Rua Francisco Rebuá, 04 – Centro, (67) 3242–1786 (7 às 13h).

Três Lagoas: Rua Munir Thomé, 86 – Centro, (67) 3929-1938 (7 às 11h das 13 às 17h)