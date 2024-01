Semana começa com mais de 4 mil vagas de emprego em MS

Há vagas para Aquidauana, Anastácio e rurais

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) contará com 4.508 vagas de emprego em todo o Estado na próxima segunda-feira, 8. Ao todo, são 2.463 oportunidades no interior e 2.045 na Capital.

Em Aquidauana são 240 vagas. A agência de emprego fica na Rua Estevão A. Correa, 1895, Bairro Alto. Informações podem ser solicitadas pelo telefone, (67) 3241- 5652 /3241-8867(segunda a sexta, das 7 às 13h00)

Os serviços com maior número de vagas em Campo Grande são: operador de caixa (231), atendente de lanchonete (124), auxiliar de linha de produção (129), repositor de mercado (30), ajudante de carga e descarga de mercadoria (53), atendente de balcão (71) e motorista entregador (30).

Com 491 oportunidades, Dourados é um dos municípios do interior com maior número de vagas.

Conforme informado pela administração, todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso.