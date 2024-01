Semana começa com mais de 6 mil novas vagas de emprego

Aplicativo da Carteira de Trabalho / Agência Brasil

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) contará com 6.732 vagas de emprego em todo o Estado na próxima segunda-feira, 15.

Ao todo, são 4.695 oportunidades no interior e 2.037 na Capital.

Em Aquidauana são 40 vagas, entre elas, oportunidades para serviços gerais e monitor agrícola.

O endereço fica para que quiser mais informações é na Rua Estevão A. Correa, 1895 – Bairro Alto ou pelo telefone, (67) 3241- 5652 /3241-8867(segunda a sexta, das 7 às 13h00)

Conforme informado pela administração, todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.