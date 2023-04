Semana inicia com 3,3 mil vagas de emprego na Funtrab para diferentes cidades

Alvaro Rezende

Quem deseja ingressar no mercado de trabalho pode conferir as 3.252 vagas disponíveis na Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) neste início de semana em todo Estado. São oportunidades em diferentes setores como comércio, serviço e construção civil.

Em Campo Grande são 1.432 vagas abertas para serem preenchidas por trabalhadores com experiência no setor. Entre elas aparecem auxiliar de limpeza (92), auxiliar de produção (60), pedreiro (51), vendedor interno (46), servente de obras (43), auxiliar de cozinha (40), motorista de ônibus rodoviário (38), ajudante de carga e descarga de mercadorias (37), entre outros.

Para Dourados, maior cidade do interior, são mais 316 vagas de trabalho, com opções em áreas como auxiliar de linha de produção (65), operador de processo de produção (35), frentista (20), operador de caixa (13), retalhador de carne (10), atendente de balcão (9), assim como outras áreas disponíveis.

O trabalhador que não tiver acesso ao aplicativo "MS Contrata+" da Funtrab, para agendamento das entrevistas, basta comparecer na instituição nos dias, horários e datas disponíveis para ser atendido em seu município. (Confira a lista completa de vagas).

Fonte: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul