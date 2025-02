Suzano oferece vagas de emprego em Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas

Indústria de celulose da Suzano / (Foto: Nathália Alcântara/ Jornal Midiamax)

A Suzano, produtora de celulose, está com seis vagas de emprego abertas em suas unidades de Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. As oportunidades são para diferentes áreas e visam atender às operações da empresa.

Em Ribas do Rio Pardo, a 96,8 km de Campo Grande, estão disponíveis quatro vagas: Consultor(a) de Segurança da Informação I, Consultor(a) de Manutenção I, Mecânico(a) de Silvicultura I e Técnico(a) de Operações Florestais – Colheita.

Já em Três Lagoas, localizada a 326,5 km da capital, a Suzano oferece duas vagas: Consultor(a) de Excelência Operacional I – Aprendizagem e Técnico(a) de Operações Florestais II.

Os interessados devem se inscrever por meio da Plataforma de Oportunidades da Suzano.