Acessibilidade

16 de Setembro de 2025 • 21:39

Buscar

Últimas notícias
X
Empregos

Taxa de desemprego cai para 5,6% e atinge menor nível desde 2012, aponta IBGE

Trimestre encerrado em julho teve recorde de vagas com carteira

Redação

Publicado em 16/09/2025 às 18:36

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Marcello Casal - Agência Brasil

A taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,6% no trimestre encerrado em julho, marcando o menor nível da série histórica iniciada em 2012, segundo dados divulgados nesta terça-feira (16) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No trimestre anterior, o índice estava em 5,8%. A queda reflete um mercado de trabalho mais aquecido e resiliente, como avalia o analista da pesquisa, William Kratochwill.

Ao final de julho, o país registrava cerca de 6,118 milhões de pessoas desocupadas — o menor contingente desde o último trimestre de 2013, quando esse número também ficou em torno de 6,1 milhões. Paralelamente, o número de pessoas ocupadas bateu recorde, alcançando 102,4 milhões de brasileiros com algum tipo de trabalho.

Leia Também

• Problema técnico adia divulgação da taxa de desemprego do IBGE

• Vagas na área de educação fazem o desemprego ser o menor já registrado

• Desemprego entre jovens cai pela metade entre 2019 e 2024

O trimestre também foi marcado por um avanço importante no número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado, que chegou a 39,1 milhões — o maior já registrado pela pesquisa. Como resultado, o nível de ocupação, que mede o percentual de pessoas empregadas entre a população em idade de trabalhar, manteve-se em 58,8%, também um recorde.

De acordo com Kratochwill, os dados mostram um mercado de trabalho em franca expansão, com menos pessoas fora da força de trabalho e mais brasileiros efetivamente inseridos em algum tipo de ocupação. A pesquisa considera pessoas com 14 anos ou mais e abrange diferentes formas de trabalho, como com ou sem carteira assinada, trabalho temporário, autônomo ou por conta própria. Apenas é considerada desempregada a pessoa que está procurando emprego ativamente.

O IBGE aponta que o crescimento na ocupação entre maio e julho foi puxado principalmente por três setores: administração pública, educação, saúde e serviços sociais; atividades profissionais, financeiras, de comunicação e imobiliárias; e também pela agricultura, pecuária, pesca e produção florestal. Juntos, esses grupos foram responsáveis por centenas de milhares de novas ocupações no período.

Outro dado relevante é a taxa de informalidade, que caiu de 38% para 37,8%, a segunda menor já registrada. Apesar da leve redução, o número de trabalhadores sem vínculo formal subiu de 38,5 para 38,8 milhões, o que, segundo o IBGE, não representa uma mudança significativa. O que explica a queda da taxa é o aumento expressivo no número de trabalhadores formais, o que altera a proporção entre os dois grupos.

A população fora da força de trabalho permaneceu estável em 65,6 milhões de pessoas. Já o número de desalentados — aqueles que desistiram de procurar emprego por acharem que não conseguiriam uma vaga — teve queda de 11% e chegou a 2,7 milhões. Para Kratochwill, os dados indicam que as pessoas que deixaram a condição de desocupadas estão, de fato, conseguindo se reinserir no mercado, em vez de simplesmente desistirem de buscar trabalho.

Em relação à renda, o rendimento médio real do trabalhador ficou em R$ 3.484, um leve recuo em comparação com os R$ 3.486 registrados no trimestre anterior, mas ainda o maior valor para o período de maio a julho em toda a série. A massa de rendimentos, que representa o total recebido por todos os trabalhadores, atingiu R$ 352,3 bilhões, um crescimento de 2,5% na comparação com o segundo trimestre.

A divulgação da pesquisa estava inicialmente prevista para o dia 29 de agosto, mas foi adiada em 18 dias por conta de problemas técnicos enfrentados pelo IBGE.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Oportunidade

Prazo de inscrição para o 34º Concurso da Magistratura do TJMS encerra dia 18

Semadesc

MS traça estratégias para ampliar espaço de jovens e mães no mercado

Emprego

Terminam dia 10 as inscrições para vaga temporária do IBGE em Aquidauana

População de Aquidauana ultrapassa 48 mil, segundo nova estimativa do IBGE

Problema técnico adia divulgação da taxa de desemprego do IBGE

Preço do café cai pela primeira vez depois de 18 meses, diz IBGE

Ranking CLP

MS é destaque nacional em emprego e qualificação da mão de obra

Publicidade

Emprego

Fábrica abre vagas em Ribas do Rio Pardo nas áreas industrial e florestal

ÚLTIMAS

Incêndio

Incêndio é controlado nas proximidades do Morro Azul após ação rápida

Abertura de linhas de defesa e clima mais úmido ajudaram a conter o fogo

Educação

"Foi uma conquista para o meu povo Terena", comemora diretora da melhor escola de MS

Escola da Aldeia Água Branca, de Aquidauana, venceu entre 600 no prêmio Prêmio Escola Destaque

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo