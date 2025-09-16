Taxa de desemprego cai para 5,6% e atinge menor nível desde 2012, aponta IBGE

Marcello Casal - Agência Brasil

Ao final de julho, o país registrava cerca de 6,118 milhões de pessoas desocupadas — o menor contingente desde o último trimestre de 2013, quando esse número também ficou em torno de 6,1 milhões. Paralelamente, o número de pessoas ocupadas bateu recorde, alcançando 102,4 milhões de brasileiros com algum tipo de trabalho.

A taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,6% no trimestre encerrado em julho, marcando o menor nível da série histórica iniciada em 2012, segundo dados divulgados nesta terça-feira (16) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No trimestre anterior, o índice estava em 5,8%. A queda reflete um mercado de trabalho mais aquecido e resiliente, como avalia o analista da pesquisa, William Kratochwill.

O trimestre também foi marcado por um avanço importante no número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado, que chegou a 39,1 milhões — o maior já registrado pela pesquisa. Como resultado, o nível de ocupação, que mede o percentual de pessoas empregadas entre a população em idade de trabalhar, manteve-se em 58,8%, também um recorde.

De acordo com Kratochwill, os dados mostram um mercado de trabalho em franca expansão, com menos pessoas fora da força de trabalho e mais brasileiros efetivamente inseridos em algum tipo de ocupação. A pesquisa considera pessoas com 14 anos ou mais e abrange diferentes formas de trabalho, como com ou sem carteira assinada, trabalho temporário, autônomo ou por conta própria. Apenas é considerada desempregada a pessoa que está procurando emprego ativamente.

O IBGE aponta que o crescimento na ocupação entre maio e julho foi puxado principalmente por três setores: administração pública, educação, saúde e serviços sociais; atividades profissionais, financeiras, de comunicação e imobiliárias; e também pela agricultura, pecuária, pesca e produção florestal. Juntos, esses grupos foram responsáveis por centenas de milhares de novas ocupações no período.

Outro dado relevante é a taxa de informalidade, que caiu de 38% para 37,8%, a segunda menor já registrada. Apesar da leve redução, o número de trabalhadores sem vínculo formal subiu de 38,5 para 38,8 milhões, o que, segundo o IBGE, não representa uma mudança significativa. O que explica a queda da taxa é o aumento expressivo no número de trabalhadores formais, o que altera a proporção entre os dois grupos.

A população fora da força de trabalho permaneceu estável em 65,6 milhões de pessoas. Já o número de desalentados — aqueles que desistiram de procurar emprego por acharem que não conseguiriam uma vaga — teve queda de 11% e chegou a 2,7 milhões. Para Kratochwill, os dados indicam que as pessoas que deixaram a condição de desocupadas estão, de fato, conseguindo se reinserir no mercado, em vez de simplesmente desistirem de buscar trabalho.

Em relação à renda, o rendimento médio real do trabalhador ficou em R$ 3.484, um leve recuo em comparação com os R$ 3.486 registrados no trimestre anterior, mas ainda o maior valor para o período de maio a julho em toda a série. A massa de rendimentos, que representa o total recebido por todos os trabalhadores, atingiu R$ 352,3 bilhões, um crescimento de 2,5% na comparação com o segundo trimestre.

A divulgação da pesquisa estava inicialmente prevista para o dia 29 de agosto, mas foi adiada em 18 dias por conta de problemas técnicos enfrentados pelo IBGE.

