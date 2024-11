Taxa de desocupação em MS cai para 3,4% no trimestre de julho a setembro

Álvaro Rezende/Arquivo

A taxa de desemprego em Mato Grosso do Sul caiu para 3,4% no trimestre de julho a setembro de 2024, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (22) na PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua) do IBGE. É a quarta menor taxa de desocupação do Brasil, atrás de Rondônia, Mato Grosso e Santa Catarina.

O índice é o menor para este período e o segundo menor da série histórica, iniciada em 2012, ficando atrás apenas do 4º trimestre de 2022 (3,3%). No trimestre anterior, de abril a junho de 2024, a taxa era de 3,8%.

De acordo com a PNAD Contínua, o número de pessoas desocupadas, ou seja, que não estavam trabalhando e buscavam emprego, caiu para 52 mil sul-mato-grossenses. A população ocupada atingiu 1,447 milhão de trabalhadores empregados no Estado.

O nível de ocupação — percentual de pessoas ocupadas em relação à população em idade de trabalhar — subiu para 64,2%, um crescimento de 0,8 pontos percentuais em comparação com o trimestre anterior (63,4%) e a 4ª maior taxa do Brasil.

O número de empregados no setor privado alcançou 757 mil pessoas, um novo recorde desde o início da série histórica em 2012. Isso representa um aumento de 1,6% no trimestre e de 3,4% no ano. O número de empregados com carteira assinada no setor privado (exceto trabalhadores domésticos) chegou a 585 mil, também um recorde. Já no Setor Público, o número de empregados totalizou 209 mil trabalhadores.

"Os dados da PNAD Contínua mostram a dinâmica e o atual momento do mercado de trabalho em Mato Grosso do Sul. Estamos em condição de pleno emprego e focados nas crescentes demandas dos empreendimentos que estão se instalando no Estado. Para agregar à nossa força de trabalho, os desalentados e informais, estamos com força-tarefa na qualificação profissional, por meio do MSQualifica. Acreditamos ser esse o caminho para viabilizar o vínculo necessário entre essas pessoas e o emprego formal", lembra o secretário Jaime Verruck, da Semadesc.

O MSQualifica (Plano Estadual de Qualificação Profissional para a Inclusão, Produtividade e o Emprego no Estado de Mato Grosso do Sul) é desenvolvido pela Secretaria Executiva de Qualificação Profissional e Emprego da Semadesc, em parceria com a Funtrab e instituições como Senac, Senai e Senar.

Setores econômicos e renda média

Na comparação anual, sete setores econômicos apresentaram crescimento no número de ocupados: Agropecuária, Construção, Comércio, Transporte, Alojamento e Serviços Domésticos. O setor de Comércio, em particular, registrou o maior número de ocupados da série histórica desde 2012, alcançando 294 mil trabalhadores.

Ainda, conforme os últimos dados da PNAD Contínua de julho a setembro de 2024, o número de trabalhadores por conta própria em Mato Grosso do Sul foi de 295 mil pessoas; o contingente de trabalhadores domésticos atingiu 98 mil; o número de empregadores somou 75 mil e a taxa de informalidade foi de 32,1% da população ocupada, o que equivale a aproximadamente 46 mil trabalhadores informais.

Além disso, o rendimento médio real das pessoas ocupadas em Mato Grosso do Sul foi de R$ 3.384 no trimestre, uma alta de 1,48% em relação ao trimestre anterior, mas com queda de 2,58% na comparação com o mesmo período de 2023. A massa de rendimentos — soma de todas as remunerações — chegou a R$ 4,851 bilhões, um aumento de 2,64% no trimestre, porém com retração de 1,84% na comparação anual.