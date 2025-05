TCU abre concurso de nível médio com salário de R$ 15 mil

Valter Campanato/Agência Brasil

O Tribunal de Contas da União (TCU) abriu, nesta sexta-feira (30), as inscrições para concurso público com 40 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Técnico Federal de Controle Externo (TEFC).

Os interessados podem se inscrever até às 18h do dia 17 de junho, exclusivamente pelo site do Cebraspe (banca organizadora). A taxa de inscrição é de R$ 70 e pode ser paga até o dia 20 de junho.

Requisitos e salário

Para concorrer, é necessário ter ensino médio completo, com certificado emitido por instituição reconhecida pelo MEC. O cargo oferece remuneração de R$ 15.128,26, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Provas

As provas objetiva e discursiva serão aplicadas no dia 3 de agosto, com duração total de 3 horas e 30 minutos. O modelo da prova objetiva será no estilo “certo” ou “errado”.

Além das provas, o concurso contará com uma etapa de programa de formação, de caráter eliminatório e classificatório.

Todas as fases do concurso acontecerão em Brasília, incluindo:

Procedimento de heteroidentificação para candidatos autodeclarados negros (pardos e pretos);

Avaliação biopsicossocial para candidatos com deficiência.

Mais informações

O edital completo e outras informações estão disponíveis no site do Cebraspe.