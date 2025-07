Termina hoje o prazo de inscrição para o Concurso Público Nacional Unificado

A taxa de inscrição é única, no valor de R$ 70 / Freepik

Termina às 23h59 deste domingo, 20 de julho, o prazo de inscrição para a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2), que oferece 3.652 vagas em 32 órgãos públicos federais. A inscrição deve ser feita exclusivamente no site oficial, com login pela conta GOV.BR (nível bronze, prata ou ouro).

A taxa de inscrição é única, no valor de R$ 70,00, e poderá ser paga até as 23h59 de segunda-feira, 21 de julho. O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito via PagTesouro, ou presencialmente em bancos, lotéricas e agências dos Correios. A inscrição só será validada após o pagamento. Quem não quitar a taxa dentro do prazo terá a inscrição cancelada automaticamente.

Como se inscrever

Para garantir a participação, o candidato deve:

• Escolher um bloco temático (com possibilidade de selecionar múltiplos cargos dentro dele);

• Selecionar os cargos e definir a ordem de preferência;

• Informar a cidade onde deseja realizar a prova;

• Preencher o questionário socioeconômico (obrigatório);

• Indicar, se for o caso, participação no sistema de cotas (para pessoas com deficiência, negras, indígenas ou quilombolas);

• Informar se necessita de condições especializadas para realizar a prova.

Após o preenchimento, o sistema gera a Guia de Recolhimento da União (GRU) para pagamento.

Durante o período de inscrições, é possível alterar os dados, inclusive cargo, cidade e sistema de concorrência. Porém, apenas a última inscrição confirmada até o fim do prazo será considerada. O não pagamento até 21 de julho resulta no cancelamento da inscrição.

Atenção a golpes

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos alerta para tentativas de fraude. Todos os passos devem ser feitos apenas pelos canais oficiais. Nunca clique em links recebidos por redes sociais, e-mails ou mensagens suspeitas. Verifique sempre o endereço correto no navegador.

O CPNU 2 adota um modelo inovador de seleção pública, com foco em inclusão, diversidade e justiça social. Mesmo em cargos com apenas uma vaga, há reserva legal para cotas. A estrutura do concurso também promove equidade de gênero e garante atendimento especializado para quem precisa.

Cronograma do CPNU 2

• Inscrições: 2 a 20/07/2025

• Pagamento da taxa: até 21/07/2025

• Prova objetiva: 05/10/2025

• Resultado da objetiva e convocação para discursiva: 12/11/2025

• Envio de títulos: 13 a 19/11/2025

• Prova discursiva: 07/12/2025

• Confirmação de cotas: 30/11 a 08/12/2025

• Primeira lista de classificação: 30/01/2026

Para mais informações, acesse o site oficial: www.gov.br/gestao/pt-br/concursonacional.