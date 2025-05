Termina hoje o prazo de inscrições para a Escola Naval

São 66 vagas de nível médio para jovens que desejam seguir carreira como Oficiais da Marinha / Marinha do Brasil

Encerra-se nesta quinta-feira (29), o prazo para inscrições no concurso de admissão à Escola Naval, instituição responsável por formar os futuros Oficiais da Marinha do Brasil. O processo seletivo oferece 66 vagas, incluindo oportunidades com atuação prevista para Ladário, município com tradição militar e sede de organizações navais estratégicas.

O concurso é voltado para brasileiros natos, de ambos os sexos, com idade entre 18 anos completos e menos de 23 até 30 de junho de 2026. Para concorrer, é necessário ter concluído ou estar em fase de conclusão do 3º ano do Ensino Médio.