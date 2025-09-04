Terminam dia 10 as inscrições para vaga temporária do IBGE em Aquidauana

Interessados devem comparecer a um posto de inscrição
A remuneração mensal do agente de pesquisas e mapeamento será de R$ 2.676,24 / Tânia Rego/ Agência Brasil
Os interessados em concorrer a uma das 58 vagas do cargo de agente de pesquisas e mapeamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) têm até as 17h da próxima quarta-feira (10) para se inscrever no processo seletivo simplificado. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas apenas de forma presencial em um posto do IBGE.
De acordo com o edital, as vagas estão distribuídas em 28 municípios:
Inscrições
As inscrições deverão ser feitas apenas de forma presencial, em um posto de inscrição vinculado à vaga, conforme os endereços apontados no edital, para mais de uma localidade, entre as listadas.
No ato de inscrição, deve ser entregue apenas o formulário, disponível no edital, devidamente preenchido e assinado.
Os candidatos com deficiência devem entregar, junto com o formulário de inscrição, o laudo médico que ateste a condição relatada.
Requisitos
O pré-requisito para a função de Agente de Pesquisas e Mapeamento é o ensino médio completo, idade mínima de 18 anos completos, na data de contratação, e ter nacionalidade brasileira ou portuguesa.
Os contratos temporários terão vigência de 30 dias, podendo ser sucessivamente prorrogados por igual período até o contrato atingir a duração de 1 ano.
As renovações e rescisões dos contratos estarão condicionadas ao cronograma da coleta de dados e à avaliação de desempenho individual do contratado. Além da necessidade do trabalho do IBGE, a vigência dos contratos temporários dependerá da disponibilidade de recursos orçamentários.
A remuneração mensal do agente de pesquisas e mapeamento será de R$ 2.676,24, com o auxílio alimentação no valor de R$ 1 mil, acrescido de auxílio transporte e auxílio pré-escolar, quando for o caso.
*Com informações da Agência Brasil
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Emprego
Feira Livre Jardim reúne cultura e música no sábado
Papa nomeia novo Bispo da Diocese de Jardim
Campanha de vacinação contra o sarampo é realizada nesta quarta em Jardim
Débitos tributários e não tributários
A proposta prevê descontos que chegam a 100% sobre juros e multas para pagamentos à vista, além da possibilidade de parcelamento em até 24 vezes
SES
Veículos vão reforçar a estrutura das ações de saúde nos municípios e nas comunidades indígenas
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS