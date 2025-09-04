Terminam dia 10 as inscrições para vaga temporária do IBGE em Aquidauana

A remuneração mensal do agente de pesquisas e mapeamento será de R$ 2.676,24 / Tânia Rego/ Agência Brasil

De acordo com o edital, as vagas estão distribuídas em 28 municípios:

Os interessados em concorrer a uma das 58 vagas do cargo de agente de pesquisas e mapeamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) têm até as 17h da próxima quarta-feira (10) para se inscrever no processo seletivo simplificado. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas apenas de forma presencial em um posto do IBGE.

Espírito Santo: Colatina (3); São Mateus (1);

Minas Gerais: Cambuí (2), Divinópolis (2), Patrocínio (2), Paracatu (2);

Mato Grosso: Sinop (2);

Mato Grosso do Sul: Aquidauana (1), Ponta Porã (1), Nova Andradina (1);

Paraná: Arapongas (2), Assis Chateaubriand (2), Jaguariaiva (1), Pitanga (1), Rio Negro (1), Santo Antônio da Platina (1), São José dos Pinhais (2), São Mateus do Sul (1), Telêmaco Borba (1);

Santa Catarina: Florianópolis (8), Itajaí (1), Lages (5), São Miguel do Oeste (5);

São Paulo: Araçatuba (2), Itu (2), Rio Claro (2), São Carlos (2), São José do Rio Pardo (2).

Candidatos autodeclarados pretos e pardos e pessoas com deficiência (PCD) podem concorrer em reserva de vagas, conforme a legislação brasileira.

Inscrições

As inscrições deverão ser feitas apenas de forma presencial, em um posto de inscrição vinculado à vaga, conforme os endereços apontados no edital, para mais de uma localidade, entre as listadas.

No ato de inscrição, deve ser entregue apenas o formulário, disponível no edital, devidamente preenchido e assinado.

Os candidatos com deficiência devem entregar, junto com o formulário de inscrição, o laudo médico que ateste a condição relatada.

Requisitos

O pré-requisito para a função de Agente de Pesquisas e Mapeamento é o ensino médio completo, idade mínima de 18 anos completos, na data de contratação, e ter nacionalidade brasileira ou portuguesa.

Os contratos temporários terão vigência de 30 dias, podendo ser sucessivamente prorrogados por igual período até o contrato atingir a duração de 1 ano.

As renovações e rescisões dos contratos estarão condicionadas ao cronograma da coleta de dados e à avaliação de desempenho individual do contratado. Além da necessidade do trabalho do IBGE, a vigência dos contratos temporários dependerá da disponibilidade de recursos orçamentários.

A remuneração mensal do agente de pesquisas e mapeamento será de R$ 2.676,24, com o auxílio alimentação no valor de R$ 1 mil, acrescido de auxílio transporte e auxílio pré-escolar, quando for o caso.

*Com informações da Agência Brasil

