Terminam hoje inscrições para o concurso da prefeitura de Aquidauana

Divulgação

Terminam hoje, dia 19, as inscrições para o concurso público da prefeitura de Aquidauana. De acordo com o edital, 306 vagas devem ser preenchidas para cargos de ensino superior, médio e fundamental.

O prazo de validade do Concurso será de dois anos, a contar da data da homologação do seu resultado, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do executivo.

Veja aqui os procedimentos para disputar uma das vagas

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições até 23h59 do dia 19 de junho de 2023, exclusivamente via internet por meio do site da Fapec, com taxas nos valores de R$ 60 a R$ 120.

No que diz respeito à classificação dos candidatos inscritos, será composta por prova escrita prevista para o dia 2 de julho de 2023, além de prova discursiva para o cargo de advogado, prova de títulos para nível superior e médio, e prova prática somente para alguns cargos.

O conteúdo programático consistirá em questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos, legislações do município e conhecimentos pedagógicos.

Confira abaixo os cargos e a quantidade de vagas:

As oportunidades deste Concurso são para os cargos de: Administrador (2); Advogado (1); Arquiteto (2); Assistente Social (10); Auditor de Controle Interno (1); Cirurgião Dentista (1); Contador (1); Dentista (1); Enfermeiro (6); Enfermeiro (5); Engenheiro Agrônomo (1); Engenheiro Ambiental (1); Engenheiro Civil (5); Engenheiro Eletricista (1); Engenheiro Florestal (1); Farmacêutico - Bioquímico (1); Fiscal de Vigilância Sanitária (1); Fisioterapeuta (5); Fonoaudiólogo (1); Geógrafo (1); Instrutor de Atividades Física (4); Médico Veterinário (3); Monitor Educacional (4); Nutricionista (5); Psicólogo (8); Terapeuta Ocupacional (2); Turismólogo (1); Professor de 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental (24); Professor de Educação Infantil (6); Professor de Artes da Educação Infantil e Ensino Fundamental (10); Professor de Educação Física da Educação Infantil e Ensino Fundamental (2); Professor de Educação Infantil e 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental (2); Professor De Educação Física da Educação Infantil e Ensino Fundamental (3); Professor Educação 1ª ao 5ª - Língua Materna Terena (1); Professor de 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental (1); Professor de Educação Física da Educação Infantil e Ensino Fundamental (2); Professor de 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental (1); Professor de Educação Física da Educação Infantil e Ensino Fundamental (1); Agente Administrativo (70); Agente Comunitário de Saúde (16); Agente Endemias (9); Fiscal de Obras e Posturas (1); Monitor de Costura (1); Orientador Social (1); Técnico Agropecuário (1); Técnico em Edificações (1); Técnico em Enfermagem (15); Técnico em Informática (3); Técnico em Laboratório (2); Tradutor e Interprete de Libras (1); Assistente Pedagógico (25); Auxiliar de Saúde Bucal (6); Motorista I (12); Motorista do Transporte de Escolares (2); Merendeira da Educação (12).

Os profissionais admitidos irão desempenhar funções em carga horária de 20 a 40 horas semanais e contarão com salários no valor de R$ 1.257,22 a R$ 4.343,09 ao mês.