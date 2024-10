Tribunal de Contas divulga normas gerais para a realização do concurso público

Mary Vasques

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul publicou no Diário Oficial n. 3892 – Edição Extra, a resolução com as normas gerais para a realização do concurso público para provimento no cargo efetivo de auditor de controle externo. As regras das Disposições Gerais, Requisitos, Abertura, Inscrições, Etapas, Comissão, Disposições Finais, estão contidas na Resolução TCE-MS nº 230, de 23 de outubro de 2024.



A abertura do concurso é uma resposta à necessidade de repor as vagas, ora desocupadas em razão de aposentadorias, exonerações e outros desligamentos, e também a fim de garantir a qualificação dos servidores e a modernização da gestão pública.

A expectativa é de que o novo concurso atraia profissionais com alto nível de conhecimento técnico e comprometimento, fortalecendo o quadro de pessoal e garantindo a continuidade das atividades de controle externo e gestão institucional.

De acordo com as regras publicadas, o concurso será realizado em diversas etapas, incluindo provas objetiva, discursiva e de títulos. Os candidatos aprovados deverão atender a requisitos como formação superior em áreas específicas e aprovação em todas as fases do processo seletivo.

O edital completo do concurso, com todas as informações sobre inscrições, datas das provas, conteúdo programático e demais detalhes, será divulgado em breve no Diário Oficial Eletrônico do TCE-MS.