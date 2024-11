TRT divulga edital com 14 vagas e formação de cadastro reserva

Sede do TRT / Divulgação

O TRT (Tribunal Regional do Trabalho) da 24ª Região abriu inscrições para o concurso público com 14 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de nível superior.

As inscrições são exclusivamente pela internet de 6 de novembro até 7 de dezembro.

As oportunidades são para analista Judiciário: Área Judiciária - Sem Especialidade (1 vaga); Área Judiciária - Oficial de Justiça Avaliador Federal (3 vagas); Área Administrativa - Sem Especialidade (1 vaga); Área Administrativa Contabilidade (1 vaga); Área Apoio Especializado Serviço Social (1 vaga); Área Apoio Especializado Estatística (1 vaga); .Área Apoio Especializado Medicina; Área Apoio Especializado Psicologia (1 vaga); .Área Apoio Especializado Engenharia; .Área Apoio Especializado - Tecnologia da Informação (1 vaga).

Técnico Judiciário: Área Administrativa - Sem Especialidade (4 vagas); Área Apoio Especializado Tecnologia da Informação; Área Apoio Especializado Enfermagem do Trabalho; .Área Administrativa - Agente da Polícia Judicial. Os salários variam de remuneração no valor de R$ 9.773,56 a R$ 16.035,69 com 40 horas semanais.

, no site do FGV Conhecimento, com taxas de R$ 90 a R$ 110.

A isenção poderá ser solicitada no período entre às 16h do dia 6 de novembro às 16h do dia 8 de novembro. Veja aqui o edital.