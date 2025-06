TRT-MS encerra segunda-feira inscrições para estágio em Aquidauana

Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul / Divulgação

O TRT24 (Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região) encerra na próxima segunda-feira, 23 de junho, as inscrições para o processo seletivo de estágio voltado a estudantes do ensino superior em Campo Grande e em diversas cidades do interior de Mato Grosso do Sul. A seleção visa à formação de cadastro de reserva para futuras convocações.

Na capital, as oportunidades abrangem cursos como Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Publicidade e Propaganda, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, História e Jornalismo. Para a área de tecnologia, serão aceitas inscrições de estudantes de cursos como Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia de Software, Sistemas de Informação, entre outros.

No interior do Estado, o processo é destinado exclusivamente a acadêmicos do curso de Direito, com vagas para os municípios de Aquidauana, Dourados, Amambai, Fátima do Sul, Jardim, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Brilhante, Mundo Novo, Naviraí, Três Lagoas, Bataguassu, Chapadão do Sul, Paranaíba, Corumbá, Coxim e São Gabriel do Oeste.

A jornada de estágio será de quatro horas diárias, em turno a ser definido, com bolsa-auxílio de R$ 1.000 e vale-transporte no valor de R$ 9,90 por dia. O processo também prevê reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência e 30% para candidatos negros e pardos.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site www.superestagios.com.br. Para participar, o estudante deve se cadastrar na plataforma como “estudante” e, em seguida, acessar a seção de “Processos Seletivos” para concluir a inscrição. As provas serão realizadas online no dia 26 de junho.

