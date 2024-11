Tudo sobre a pesca sul-mato-grossense no episódio 52, com Bruno Girotto. Assista!

Ryan Santos / Jornal O Pantaneiro

Está no ar o episódio 52 do O Pantaneiro Podcast com Bruno Girotto. Diretamente de Aquidauana para o mundo da pesca, Bruno Girotto, pescador profissional e conhecido pela página @pescadoresms no Instagram, com mais de 200 mil seguidores, compartilhou histórias e dicas sobre o universo da pescaria. (Assista logo a cima).