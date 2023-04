UFMS abre processo seletivo para professores amplia prazo de inscrições

Pesquisadores brasileiros e estrangeiros que queiram atuar na UFMS têm novo prazo para inscrição: até 20 de abril. As inscrições para o processo seletivo devem ser feitas pelo próprio candidato a pesquisador no Sigproj. Até 30 serão por tempo determinado e a retribuição equivale a de professor adjunto A com doutorado, nível I, ou seja, R$ 5.831,21 (valor bruto), além do auxílio alimentação no valor de R$ 458,00 com jornada de 40 horas semanais. É necessário ter terminado doutorado há pelo menos dois anos.

“A contratação dos recém-doutores vai fortalecer o ensino de graduação e pós-graduação, já que eles atuarão nos dois níveis de ensino. Se considerarmos os objetivos previstos, tais como: fortalecer o ensino de pós-graduação Stricto Sensu na UFMS, incentivar o fortalecimento e ampliação dos grupos e ações de pesquisa e inovação nos Programas de Pós-Graduação (PPGs) da UFMS e melhorar o conceito na avaliação da Capes, podemos dizer que a ação é exitosa, uma vez que houve uma melhora significativa no desempenho dos PPGs na última avaliação quadrienal da Capes. Tivemos um aumento muito expressivo no número de PPGs que subiram do conceito 3 para 4 e dobramos o número de programas com conceito 6, sendo estes últimos considerados como programas de excelência”, destaca a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Maria Ligia Macedo.

A Fundação de Apoio ao Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect-MS) apoiará também cada pesquisador contratado com recursos para custeio de até R$ 20 mil. Neste edital, a UFMS investirá anualmente, com recursos próprios, até aproximadamente R$ 5 milhões.

“A UFMS tem investido na contratação de pesquisadores visitantes desde 2018, mas esse período ainda é curto para que possamos ter uma real dimensão do impacto destas contratações, já que o desenvolvimento de um projeto de pesquisa desde sua concepção até a obtenção de produtos pode levar mais de 24 meses”, diz o diretor de Cooperação Científica e Tecnológica da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação Marco Antonio de Oliveira Mattos.

“A maior procura é por candidatos brasileiros. Aproximadamente apenas 10% dos candidatos são estrangeiros. O último edital de seleção de pesquisador visitante permitiu a contratação de 22 pesquisadores, sendo 18 brasileiros e 4 estrangeiros”, explica Marco Antônio. Segundo ele, houve um incremento na publicação de artigos científico no período de 2017 a 2022 e isso também pode ter sido fruto dessa iniciativa da Propp. “Merece ser destacado que entre 2017 e 2022 a produção de artigos científicos em periódicos indexados aumentou em cerca de 66%, como um reflexo direto das ações da UFMS para o fomento da pesquisa e da pós-graduação”, diz o diretor.

Marco salientou que não há um país de destaque de origem dos candidatos estrangeiro especificamente e, no edital passado, foram contratados quatro estrangeiros de países diferentes. “Ao atrairmos pesquisadores visitantes nacionais e internacionais para a UFMS estamos contribuindo para o fortalecimento de grupos e ações de pesquisa em áreas consideradas prioritárias para o fomento à pesquisa pelo governo do Estado e pela UFMS, acreditando na pesquisa e inovação como motores para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e do Brasil”, destaca. Para ele, a convivência dos pesquisadores da UFMS com os visitantes, além de contribuir com o fortalecimento dos grupos de pesquisa, ao permitir essa interação direta, contribui para um trazer um novo olhar sobre os projetos que hoje estão em desenvolvimento na Instituição, contribuindo para o desenvolvimento de soluções inovadoras e até mesmo de novas ideias.

“Também há um ganho muito importante para os pesquisadores visitantes, que ao serem supervisionados por pesquisadores qualificados da UFMS e que muitas vezes são referência nacional e internacional em suas áreas de atuação e ao conviverem com estudantes de graduação e pós-graduação, terão a oportunidade de desenvolverem novas habilidades científicas e desfrutarem da vivência acadêmica em uma universidade pública e de alta qualidade. Como o presente edital está aberto para doutores titulados a no mínimo dois anos, também estamos propiciando uma oportunidade ímpar para estes pesquisadores fortalecerem seus currículos através do desenvolvimento de atividades de ensino e pesquisa”, complementa Ligia.

Todas as informações sobre o processo seletivo estão disponíveis aqui.