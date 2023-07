UFMS de Aquidauana abre vagas para professores com remuneração de R$ 11 mil

Campus Aquidauana / Divulgação UFMS

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) de Aquidauana abriu três vagas para professores de matemática, letras e ciências biológicas com remuneração de R$ 11.139,64 para dedicação exclusiva.

Conforme a publicação desta terça-feira, 11, no Diário Oficial da União, o período para inscrição segue do dia 17 de julho a 9 de agosto pelo site www.concursos.ufms.br. A taxa de inscrição para todas as áreas é de R$ 250.

Podem solicitar a isenção da taxa os candidados inscritos no CadÚnico (Cadastro Único) e doadores de medula óssea. O período para a categoria será de 17 a 18 de julho.

Serão três fases na seleção, com prova de títulos, escrita e prática. Segundo o cronograma, a homologação dos candidatos está prevista para novembro deste ano.

Além de Aquidauana, o certame conta com vagas em Campo Grande, Corumbá, Coxim, Ponta Porã e Naviraí. Clique aqui para conferir o edital completo.