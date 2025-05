Último dia: inscrições para concurso da UFMS se encerram neste domingo

Unidade da UFMS / Divulgação

Termina neste domingo (25) o prazo para se inscrever no concurso público da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), que oferece 47 vagas para cargos técnico-administrativos na área da Educação. As oportunidades abrangem níveis médio, técnico e superior, com lotações em diferentes municípios do estado.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site da Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura), responsável pela organização do certame. A taxa é de R$ 120 para todos os cargos, e o pagamento poderá ser feito até a segunda-feira (26).

As remunerações variam de R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04, acrescidas de um auxílio-alimentação de R$ 1 mil. Em alguns cargos de nível superior, como médico e auditor, a remuneração total pode alcançar R$ 52 mil, considerando gratificações e benefícios previstos por lei.

A seleção contempla vagas para assistente em administração, técnico em enfermagem, técnico de laboratório, analista de tecnologia da informação, psicólogo, zootecnista, auditor, bibliotecário-documentalista e médicos (clínico geral e pediatra). Também há reserva de vagas para PcD (pessoas com deficiência) e candidatos autodeclarados pretos ou pardos, conforme a legislação de cotas.

A prova objetiva, com 60 questões de múltipla escolha, será aplicada em Campo Grande. O conteúdo abrangerá Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Legislação, Raciocínio Lógico e Conhecimentos Específicos. A organização e execução do concurso estão a cargo da Fapec, com supervisão da Comissão de Concurso da UFMS.

