União de mestrado de Direitos Humanos em segurança pública

Inscrições estão abertas / Divulgação

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e a Universidade Federal de Goiás (UFG) lançam edital com 60 vagas disponíveis para mestrado em Direitos Humanos com ênfase em Segurança Pública. As inscrições estarão abertas entre 1º e 15 de março.

Promovida pela Diretoria de Ensino e Pesquisa da Secretaria Nacional de Segurança Pública (DEP/Senasp/MJSP), a capacitação é voltada para os profissionais do Sistema Único de Segurança Pública (Susp), notadamente aos integrantes das Polícias Militares/Brigada Militar, Polícias Civis, Corpos de Bombeiros Militares, Institutos de Perícias Estaduais/Distrital, Polícia Penal Estadual/Distrital e Guardas Municipais das Capitais.

A iniciativa busca o fortalecimento do Sistema Nacional de Políticas Públicas por meio desta ação da Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública (Renaesp). Com a oferta deste curso de pós-graduação stricto sensu, o MJSP fomenta a formação de mestres em segurança pública com capacidade dinâmica de compreensão e integração de saberes, contribuindo para a produção, disseminação e aplicação de conhecimentos para o fortalecimento das políticas de segurança pública.

Indicações

Para participar os profissionais deverão ser indicados pelas secretarias de segurança pública, que devem encaminhar as indicações até o dia 1º de março, e inscrever-se no processo seletivo do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás (PPGIDH/UFG), atentando-se aos critérios postos em edital.

O processo de seleção será feito em três etapas. A primeira consiste em duas provas distintas (prova de conhecimentos e prova de títulos). Na segunda, será feita análise do pré-projeto de pesquisa. E, por último, prova oral do pré-projeto de pesquisa.