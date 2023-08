"Voucher Transportador" tem grande procura, com 500 inscrições no primeiro dia

O programa “Voucher Transportador” começou a fase de inscrições com grande procura por parte da população. Apenas no primeiro dia 500 candidatos se inscreveram para participar da seleção, que prevê qualificação profissional na área de motorista de carga e ônibus, além de inclusão das letras “D” e “E” na habilitação, com custo zero, sendo financiado pelo Governo do Estado.

Esta grande procura mostra o sucesso da iniciativa do Estado, que busca proporcionar qualificação profissional e acesso ao emprego. O objetivo é qualificar estes trabalhadores para que possam preencher as vagas de motoristas no setor de transportes, que estão abertas, mas não tinham pessoas capacitadas para assumir.

As inscrições começaram ontem (07) e seguem até o dia 22 de agosto. O programa é conduzido pela Semadesc (Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), em parceria com o Sest Senat, com participação efetiva do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de MS).

Segundo a Semadesc, a expectativa é que no dia 28 de agosto o Sesc Senat faça a publicação do resultado da seleção, tendo a convocação em setembro para o curso de qualificação. Até o final do ano já devem ter os primeiros habilitados para ingressar no mercado de trabalho.

O secretário Executivo de Qualificação Profissional e Trabalho da Semadesc, Bruno Bastos destacou que nesta primeira seleção foram abertas 660 vagas, sendo 410 em Campo Grande,100 em Três Lagoas, 40 para Dourados, 50 em Ribas do Rio Pardo, além de Corumbá (20), Chapadão (20) e São Gabriel do Oeste (20). No ano que vem serão abertas mais 340 (vagas).

A criação do programa atende uma demanda do setor de transportes, já que muitas vagas para motoristas estão abertas, no entanto, faltam profissionais qualificados para preencher os cargos. O plano estadual “MS Qualifica” tem justamente este objetivo, que é capacitar trabalhadores, em áreas que tem empregos disponíveis. As inscrições podem ser feitas no site do Sest Senat.