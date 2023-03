1º Festival de Verão no Parque movimenta Nações Indígenas no fim de semana

A programação, gratuita, tem início às 7 horas / (Foto: Divulgação)

O domingo (19) será repleto de atividades físicas e de lazer no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), promove o 1º Festival de Verão no Parque. A programação, gratuita, tem início às 7 horas.

Com o objetivo de estimular a prática esportiva e oferecer opções de lazer saudável à população, o evento é destinado a pessoas de todas as idades. A lista de atividades inclui aulas de ginástica localizada, dança, slackline, patins, escalada, ioga, além de demonstrações de fundamentos de modalidade esportivas como jiu-jitsu, kung fu e capoeira.

Haverá ainda sessões de massoterapia e espaço reservado para avaliação física, bioimpedância e aferição de pressão arterial. Em alusão ao mês da mulher, será realizada também a caminhada “Mulher, Somos e Seremos Mais”. As inscrições serão feitas no local e as 200 primeiras inscritas receberão uma camiseta de brinde.

“O Parque das Nações Indígenas se tornou um ponto de encontro de famílias, que aproveitam o fim de semana principalmente para se exercitar, contemplar a natureza e ter momentos de lazer e descontração. Então, com o Festival queremos atrair ainda mais pessoas, com uma programação extensa de atividades”, enfatiza o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges.

Concomitantemente ao Festival, acontecerão as disputas finais da Copa Brasil de Paracanoagem, no lago do Parque. Grandes nomes da modalidade estarão na água, como o sul-mato-grossense campeão olímpico Fernando Rufino, além dos multicampeões Igor Tofolini e Mari Santilli. A competição na Capital sul-mato-grossense, que começa no sábado (18), serve como seletiva para dois eventos internacionais da temporada: a Copa do Mundo e o Campeonato Mundial de Paracanoagem.

“A ideia é que a população ocupe ainda mais o Parque, prestigie as provas da Copa Brasil de Paracanoagem, que acontece pelo segundo ano consecutivo na nossa capital, e aproveite a repleta programação do Festival de Verão. Será uma manhã muito proveitosa”, destaca o secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Ferreira Miranda.

Confira a programação completa do 1º Festival de Verão no Parque:

Atividades:

Ginástica localizada, dança – 7h

Caminhada orientada, corrida, treino leve – 8h

Avaliação física, bioimpedância e aferição de pressão arterial – 8h

Skate – 8h

Corrida – 8h

Slackline – 8h

Patins – 8h

Brinquedos – 8h

Escalada Bea – 8h

Ioga – 8h

Pedal kids – 8h30 às 11h

Massoterapia – 9h

Kung Fu – 9h

Capoeira – 9h

Boomerang – 9h

Jiu-jitsu – 9h

Ações

Detran, cavalaria da Polícia Militar, Bombeiros e Exército – 7h às 12h