Candidata de Aquidauana conquista 2º lugar no Miss e Mister Gay MS 2017

Categoria Pluz Size
Alice Leão disputou na categoria plus size
A candidata Alice Leão, que concorreu na categoria plus size, na 10ª edição do Miss e Mister Mato Grosso do Sul Gay 2017, representando a cidade de Aquidauana, conquistou o segundo lugar na competição. O evento aconteceu no último sábado (23), em Campo Grande.
A competição elegeu os mais belos representantes da comunidade gay de Mato Grosso do Sul. Os ganhadores da edição afirmam que agora, em tempos de intolerância, a missão é encorajar o público LGBT e traçar um legado que pregue a união e o enfrentamento ao preconceito.
O primeiro lugar na categoria plus size ficou para a transformista Rafa Spears, representante da cidade de Campo Grande. Alice Leão conquistou o segundo lugar.
O atendente Renan Simplício, de 27 anos, representando Ponta Porã, foi eleito o homem gay mais belo do Estado. O pódio da categoria miss gay ficou para a transformista Mellany Joyce, de 24 anos, representante de Sidrolândia.
Participando pela 4ª vez, Mikaelly Zanoto, também de Sidrolândia, foi coroada a miss transex.
No mister, o segundo lugar ficou com o candidato Elcio Queiroz, de Rio Brilhante. Na categoria transformista Três lagoas levou para casa o segundo com a candidata Raphaela Fox. Por fim, em segundo lugar do miss transex foi eleita três-lagoense Leticia.
Em 2018, todos os eleitos representam Mato Grosso do Sul no concurso nacional de cada categoria.
Quatro candidatos, sendo três de Aquidauana e um de Anastácio, participam do evento. Representando a cidade de Aquidauana na categoria Miss Gay, a paticipante Sarah Rodriguez. Na categoria Miss Gay Plus Size, a candidata Alice Leão. E Cafola pela na categoria Mister Gay.
Anastácio, contou com a participação da candidata Val Perez na categoria Miss Transex e Danielle Moratto na categoria Miss Gay.
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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