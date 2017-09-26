Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 02:20

Buscar

Últimas notícias
X

Categoria Pluz Size

Candidata de Aquidauana conquista 2º lugar no Miss e Mister Gay MS 2017

Alice Leão disputou na categoria plus size

Daniele Valentin

Publicado em 26/09/2017 às 07:15

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A candidata Alice Leão, que concorreu na categoria plus size, na 10ª edição do Miss e Mister Mato Grosso do Sul Gay 2017, representando a cidade de Aquidauana, conquistou o segundo lugar na competição. O evento aconteceu no último sábado (23), em Campo Grande.

A competição elegeu os mais belos representantes da comunidade gay de Mato Grosso do Sul. Os ganhadores da edição afirmam que agora, em tempos de intolerância, a missão é encorajar o público LGBT e traçar um legado que pregue a união e o enfrentamento ao preconceito.

O primeiro lugar na categoria plus size ficou para a transformista Rafa Spears, representante da cidade de Campo Grande. Alice Leão conquistou o segundo lugar.

O atendente Renan Simplício, de 27 anos, representando Ponta Porã, foi eleito o homem gay mais belo do Estado. O pódio da categoria miss gay ficou para a transformista Mellany Joyce, de 24 anos, representante de Sidrolândia.

Participando pela 4ª vez, Mikaelly Zanoto, também de Sidrolândia, foi coroada a miss transex.

No mister, o segundo lugar ficou com o candidato Elcio Queiroz, de Rio Brilhante. Na categoria transformista Três lagoas levou para casa o segundo com a candidata Raphaela Fox. Por fim, em segundo lugar do miss transex foi eleita três-lagoense Leticia.

Em 2018, todos os eleitos representam Mato Grosso do Sul no concurso nacional de cada categoria.

Quatro candidatos, sendo três de Aquidauana e um de Anastácio, participam do evento. Representando a cidade de Aquidauana na categoria Miss Gay, a paticipante Sarah Rodriguez. Na categoria Miss Gay Plus Size, a candidata Alice Leão. E Cafola pela na categoria  Mister Gay.

Anastácio, contou com a participação da candidata Val Perez na categoria Miss Transex e Danielle Moratto na categoria Miss Gay.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Luto

Morre Laura Cardoso, aos 98 anos, ícone da televisão brasileira

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo