Peça ‘O Trem do Pantanal’ faz viagem por Aquidauana, Miranda e Corumbá

O Grupo Casa – Coletivo De Artistas apresenta: As Aventuras de Bagacinho – Quem Conta um Ponto, Cria um Conto em: O Trem do Pantanal. A apresentação promete mostrar Aquidauana, Miranda e Corumbá em uma história cheia de aventura. Evento ocorre em um shopping de Campo Grande, no próximo domingo.

A trupe de palhaços contadores de histórias já passou por Paris, Espanha e Cazaquistão. A turma do Bagacinho prepara as malas e embarca em uma viagem pelas histórias, lendas e causos de Mato Grosso do Sul em uma viagem no Trem do Pantanal.

Com muitas músicas regionais e poesia, a trupe conhece as belezas de Mato Grosso do Sul, passando por Aquidauana, Miranda e Corumbá em uma história cheia de aventura, magia e romance.

O Grupo Casa – Coletivo de Artistas

O grupo fundamenta sua pesquisa cênica estudando teoricamente nossas raízes culturais e históricas, através da literatura dramática clássica, moderna e contemporânea, dividindo questões através do experimento de materiais não convencionais de dramaturgia, da arte do palhaço, na apropriação das novas mídias e na exploração dos espaços alternativos de representação.

Local: Shopping Bosque dos Ipês/ Arena Bosque – Espaço Grupo Casa

Horário: 15:30

Data: 08/10/2017

Entrada: Gratuita