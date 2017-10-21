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Aquidauanenses participam da 11ª Exposição de Automóveis Antigos em SP

Foram expostos aproximadamente 300 veículos, para cerca de 10 mil pessoas

Daniele Valentin

Publicado em 21/10/2017 às 14:00

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(Foto: Divulgação)

A 11ª Exposição de Automóveis Antigos, organizada pelo ACPP (Automóvel Clube de Presidente Prudente), em São Paulo, contou com participação de apaixonados por relíquias de vários cidades do Brasil, inclusive de Aquidauana. Durante os dias 14 e 15 de outubro, foram expostos aproximadamente 300 veículos, para cerca de 10 mil pessoas.

De acordo com o Jornal Imparcial, foram 150 carros para cada dia e contou com expositores dos Estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. Um dos organizadores do evento, José Gilberto Molina, que também é o fundador do ACPP afirmou que só do acervo do clube, são 100 automóveis para a exposição.

“São carros de todo esse perímetro, com a presença de colecionadores de Assis, região da capital paulista, Ponta Porã e Dourados [MS], Curitiba, Maringá e Londrina [PR]”, completa.

O aposentado Jorge Kusano, 69 anos, morador de Aquidauana foi um dos participantes. O apaixonado por carros antigos viajou 650 km e garantiu presença na exposição com um caminhão GMC (1952), assim como o empresário José Floriano Pires, que participou da exposição com seu fusca Baja.

“Eu tenho esse veículo há 15 anos e fiz de tudo para poder comprá-lo, logo quando o vi em minha cidade. Desde então, eu transformei toda estética e sempre que acontecem essas amostras, eu viajo. Ele é exclusivamente para isso”, explicou Jorge.

Assim como a dupla pantaneira, quem passou por lá, também pode conferir histórias que passam de geração a geração. A novidade do encontro, deste ano, se deu por conta do espaço, que foi programado para promover a sensação de nostalgia, por meio da exibição assídua de filmes antigos, propagandas famosas da época, e não só a exposição de veículos das décadas de 20 a 80, mas também a mostra de miniaturas de carros, praça de alimentação, o mercado de pulga (venda de peças antigas), entre outros.

A 11ª Exposição de Automóveis Antigos ocorreu no IBC Centro de Eventos na Rua Hugo Lacorte Vitale, 46, Parque Furquim, Presidente Prudente.

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