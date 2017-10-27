Geraldo Espíndola é atração no 1º Festival da Bocaiúva em Aquidauana

Aquidauana
Evento ocorre no próximo dia 01 de novembro, véspera de feriado
Como anunciado em uma entrevista ao Jornal O Pantaneiro no último dia 9 de outubro, Geraldo Espindola volta à Aquidauana no próximo dia 1º de novembro para apresentação no 1º Festival da Bocaiuva. O evento faz parte do projeto Aquiproduz. O evento e as apresentações artísticas acontecem na Praça do Estudante – Concha Acústica.
No último dia 5 de outubro, o músico esteve na Aldeinha, em Anastácio e destacou o amor em trabalhar com o povo original brasileiro. A apresentação fez parte de um projeto de um grupo indígena que tem uma sessão especial na Secretaria de Cultura do Estado, que fez o convite a Geraldo Espíndola.
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS