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Geraldo Espíndola é atração no 1º Festival da Bocaiúva em Aquidauana

Evento ocorre no próximo dia 01 de novembro, véspera de feriado

Daniele Valentin

Publicado em 27/10/2017 às 11:32

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Como anunciado em uma entrevista ao Jornal O Pantaneiro no último dia 9 de outubro, Geraldo Espindola volta à Aquidauana no próximo dia 1º de novembro para apresentação no 1º Festival da Bocaiuva. O evento faz parte do projeto Aquiproduz. O evento e as apresentações artísticas acontecem na Praça do Estudante – Concha Acústica.

No último dia 5 de outubro, o músico esteve na Aldeinha, em Anastácio e destacou o amor em trabalhar com o povo original brasileiro. A apresentação fez parte de um projeto de um grupo indígena que tem uma sessão especial na Secretaria de Cultura do Estado, que fez o convite a Geraldo Espíndola. 

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