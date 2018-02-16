Kevin Constantino fica em 3º lugar no Concurso de Fantasias de Luxo em Corumbá

O aquidauanense André Kevin Constantino, de 23 anos, fez sua terceira participação no Concurso de Fantasias de Luxo do Carnaval de Corumbá, terminando a disputa em terceiro lugar. Em entrevista ao jornal O Pantaneiro, demonstrou sua satisfação em estar entre carnavalescos de grande prestigio de Corumbá, Campo Grande e São Paulo.

Kevin disse que sua fantasia foi confeccionada em Campo Grande e Aquidauana, tendo sido realizados os últimos detalhes em Corumbá. A fantasia tem o nome de “Baile de Mascaras”. "A cada ano a gente vai se aprimorando. O sentimento é de gratidão, para mim é uma honra". Kevin já está escolhendo sua próxima fantasia e pretende se aprimorar para ano que vem chegar com tudo.