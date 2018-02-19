Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 16:23

Buscar

Últimas notícias
X

Festa

Aquidauana é homenageada no desfile de Campo Grande

Homenageando a cidade de Aquidauana, Escola Catedráticos do Samba conquista o 3º colocação no desfile de Campo Grande

Liliane Paiva Silva dos Santos

Publicado em 19/02/2018 às 08:09

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
4
17
9
5
10
18
2
7
14
1
11
6
19
8
16
3

Na noite do último sábado (18), Escola Catedráticos do Samba, de Campo Grande, prestou homenagem à nossa cidade. O evento era para ter acontecido no sábado anterior (11), mas, por conta da chuva, teve de ser adiado, mas nada tirou a magia dessa brilhante festa. 

Os carnavalescos responsáveis buscaram destacar as riquezas e maravilhas do município. O desfile contou com a participação de vários aquidauanenses que abrilhantaram essa grande festa. O deputado Felipe e Orro e esposa marcaram presença representando a cidade em que cresceram.


Isabela Cavalcante, tambem marcou presença no desfile da A Escola Catedráticos do Samba, ela que foi  eleita Miss Mato Grosso do Sul ‘Be emotion’ em  2017. Isabella esbanjou beleza em carro alegórico da escola.


Com o tema enredo "Com as mãos e a garra de um povo sonhador, surge um novo estado, 40 anos de Mato Grosso do Sul. Aquidauana, aqui começa o Pantanal na cidade natureza", composto por Tim da Villa, a escola conquistou o 3ºlugar com 265,8 pontos.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Luto

Morre Laura Cardoso, aos 98 anos, ícone da televisão brasileira

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

ÚLTIMAS

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB
Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo