Aquidauana é homenageada no desfile de Campo Grande

Festa
Homenageando a cidade de Aquidauana, Escola Catedráticos do Samba conquista o 3º colocação no desfile de Campo Grande
Na noite do último sábado (18), Escola Catedráticos do Samba, de Campo Grande, prestou homenagem à nossa cidade. O evento era para ter acontecido no sábado anterior (11), mas, por conta da chuva, teve de ser adiado, mas nada tirou a magia dessa brilhante festa.
Os carnavalescos responsáveis buscaram destacar as riquezas e maravilhas do município. O desfile contou com a participação de vários aquidauanenses que abrilhantaram essa grande festa. O deputado Felipe e Orro e esposa marcaram presença representando a cidade em que cresceram.
Isabela Cavalcante, tambem marcou presença no desfile da A Escola Catedráticos do Samba, ela que foi eleita Miss Mato Grosso do Sul ‘Be emotion’ em 2017. Isabella esbanjou beleza em carro alegórico da escola.
Com o tema enredo "Com as mãos e a garra de um povo sonhador, surge um novo estado, 40 anos de Mato Grosso do Sul. Aquidauana, aqui começa o Pantanal na cidade natureza", composto por Tim da Villa, a escola conquistou o 3ºlugar com 265,8 pontos.
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Aberto à população
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