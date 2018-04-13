Carnavalesco Kevin Constantino divulga novo projeto

Kevin Constantino que, em fevereiro, participou do Concurso de Fantasias de Luxo do Carnaval de Corumbá, já está com um novo projeto.

O projeto do Carnavaleso dará dicas sambas, posturas, técnicas de remelexo e também será realizado WORKSHOP DE SAMBA.

O projeto conta com o apoio da Escola Campae do Carnaval de Campo Grande - MS.

A produção do projeto e o carnavalesco Kevin Constantino almejam percorrer todo o Estado.

O projeto terá o nome de “ Arrepia no Sambão” no qual serão disponibilizadas vídeo- aulas que serão reproduzidas via youtube. Kevin que já possui parceria em Campo Grande, está buscando parceiros na área de fotografia na cidade de Aquidauana. Aqueles que se interessarem, podem procurá-lo via imbox através da sua página do facebook em Kevin Constantino.

Para aqueles que queiram acompanhar o trabalho do talentoso carnavalesco, SEGUE ABAIXO O LINK DA PAGINA DO FACEBOOK #ARREPIANOSAMBÃO e também DO CANAL NO YOUTUBE NA ONDE VAI ESTA SENDO DIVULGADO OS VÍDEOS COM AS DICAS.

//www.facebook.com/Arrepianosamb%C3%A3o-148004499367757/?modal=admin_todo_tour



//www.youtube.com/channel/UCbXtkCN3WOW-qu01RVRe1lw?view_as=subscriber