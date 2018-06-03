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Com churrasco argentino e uruguaio, parrilhada reúne pescadores e amigos em Aquidauana

Foram servidos pratos como assado em tiras, bife de chorizo, ancho, javali e costela de chão, entre outros

Renan Nucci

Publicado em 03/06/2018 às 07:41

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Marcão Parrilheiro entre os organizadores do evento
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O pesqueiro Toca da Onça, em Aquidauana, recebeu na noite de ontem a primeira edição da Parrilha Pescadores de Mato Grosso do Sul.  O evento, realizado com objetivo reunir pescadores, amigos e familiares, foi marcado por churrasco diferente, feito com cortes nobres em grelhas argentinas e uruguaias. Foram servidos pratos como assado em tiras, bife de chorizo, ancho, javali,  costela de chão, assado de varal com legumes, porco no tacho e peixes frescos. 

Segundo Marcão Parrilheiro, responsável pelo preparo das carnes, a ideia surgiu da vontade de reunir amigos pescadores em algo diferente. "Ofereci cortes como prime ribe, javali, porco no tacho e leitão pururuca no varal. Também fiz um tucunaré. Tudo isso para as pessoas verem a defumação e sentirem o sabor diferente. Também trouxemos a costela de chão, que na minhã opinião é o prato principal. Todo o processo de preparo levou de seis a oito horas. Comecei dez da manhã para finalizar servindo na parrilha", disse Marcão, que é presença garantida no encontro de relíquias de Aquidauana que acontece nos próximos dias 8,9 e 10 de junho. Além dele, comidas especiais e food trucks completa a praça de alimentação do evento.

Bruno Giroto, um dos administradores do Grupo Pescadores do MS, explicou que o evento nasceu da vontade de oferecer algo novo para atrair pescadores, familiares, amigos e empresários. "A ideia surgiu através do nosso grupo, que tem nove administradores, de reunir pescadores de Aquidauana e Campo Grande, confraternizando com eles. Aí contamos com a parceria do Marcão para contar com uma comida diferenciada", explicou Bruno. Diante do sucesso do evento, novas edições devem ser realizadas.
 

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