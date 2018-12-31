Bombeiros orientam sobre compra e uso de fogos de artifício no Réveillon

Tradição nas festas de Réveillon, a queima de fogos de artifício dão brilho à virada de ano. Porém, a compra e utilização dos artefatos requer cuidados para evitar que um acidente estrague a comemoração com família ou amigos.

Em comunicado divulgado no endereço oficial do governo do Estado, o Corpo de Bombeiros deu dicas sobre as precauções na hora de adquirir e usar fogos de artifício. Confira a reprodução:

COMPRA: A cautela começa já no momento da compra. Os fogos devem ser adquiridos somente em locais que possuam o Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar e que estejam devidamente autorizados para comercializar tais artefatos.

A compra e utilização dos artefatos devem ser realizadas por maiores de idade; se o produto puder ser utilizado por menores de idade, o manuseio deve ser supervisionado por um adulto.

VALIDADE: Ler atentamente o rótulo de segurança e verificar a data de validade dos artefatos no momento da compra e utilização é de extrema importância. O manuseio de artefatos vencidos potencializa o risco de acidentes.

LONGE DO FOGO: É preciso manter caixas de fósforos e/ou isqueiros em locais fora do alcance das crianças.

SIGA O MANUAL: As instruções de utilização que constam nas embalagens devem ser seguidas integralmente.

NÃO É BRINCADEIRA: Nunca solte fogos de artifícios em ambientes fechados ou em direção às pessoas ou animais. Atente-se quanto a inexistência de obstáculos na direção dos fogos de artifícios.

DEMORA: Tenha cuidado com o efeito retardado, pois os fogos podem falhar temporariamente. Se isso ocorrer, considere o artefato ativo, mantendo-o apontado para o alto; caso o artefato não seja acionado, não tente o acionar novamente, descarte-o. Não coloque este tipo de artefato nos bolsos.

PRIMEIROS SOCORROS: Em caso de queimaduras, coloque a parte afetada em água corrente e acione o Corpo de Bombeiros Militar pelo telefone 193.

Outra dica de segurança é sobre os shows pirotécnicos. O ideal, segundo os Bombeiros, é contratar um profissional especializado, além de solicitar a consultoria da corporação por meio da Diretoria de Atividades Técnicas (DAT).