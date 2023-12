Amanda Loyola é o destaque do O Pantaneiro Podcast de hoje

Divulgação

O Pantaneiro Podcast está preparado para receber a mais nova sensação da música gospel brasileira, Amanda Loyola. Nesta segunda-feira, o programa falará sobre a trajetória da cantora, destacando sua paixão pela música, e seu compromisso com a missão de levar a mensagem evangélica pelo Brasil.

O aguardado episódio #004 do O Pantaneiro Podcast está marcado para as 17h, com transmissão ao vivo pelo Facebook e YouTube.

Quem é Amanda Loyola?



Amanda Loyola descobriu sua paixão pela música aos 6 anos, influenciada e encorajada por sua mãe, também uma talentosa cantora na época. Os primeiros passos da cantora foram moldados nos palcos, acompanhando a mãe em suas apresentações e absorvendo os segredos da arte musical. Aos poucos, a artista iniciou sua formação, dedicando-se ao canto, ao violino e ao piano, construindo assim uma carreira artística sólida e inspiradora.

A partir de então, a carreira de Amanda Loyola foi investida pela sua mãe, que a matriculou em aulas de canto, violino e piano. Através de um vídeo onde cantava e tocava ukulele, que Amanda Loyola foi descoberta pelo diretor do “Programa do Raul Gil”, onde se destacou pelo seu timbre único, voz firme e marcante. A partir daí, o Raul Gil Jr a convidou para participar do quadro Jovens Talentos do SBT onde foi finalista do programa.