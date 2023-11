Cantora sul-mato-grossense Ana Castela participa do Prêmio Multishow

Divulgação

A cantora sul-mato-grossense Ana Castela será uma das atrações que vão marcar presença na cerimônia do Prêmio Multishow 2023, que será no dia 7 de novembro.

Conforme o CG News, a Boiadeira e Simone Mendes se encontram no palco para homenagear o sertanejo. Enquanto Ana Castela concorre nas categorias Sertanejo do Ano, Hit do Ano e Artista do Ano, a coleguinha disputa os prêmios de Sertanejo do Ano e Hit do Ano.

Quem quiser ajudar Ana Castela a levar o troféu para casa pode votar quantas vezes quiser! Nas categorias Clipe TVZ do Ano, Show do Ano e Voz do Ano as votações estão abertas até o dia 5/11. Já na Categoria Hit do Ano, os fãs poderão votar até 7/11. A votação se encerra durante a cerimônia do prêmio.