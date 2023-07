Barbie estreia na quinta-feira e Aquidauana tem últimos ingressos à venda

Barbie desembarca em aventuras do mundo real / Foto: Warner Bros. Pictures/Divulgação

A ansiedade para a estréia do filme da Barbie acaba na próxima quinta-feira, 19, com a chegada aos cinemas brasileiros. Em Aquidauana, as sessões do Cine Atlântio Super Center estão com últimos ingressos disponíveis.

Estreiado pela atriz Margot Robbie e Ryan Gosling, a boneca mais famosa do mundo irá sair do mundo mágico das Barbies, a "Barbieland", para descobrir o mundo real.

"Está sendo uma grata a satisfação de ver o interesse de toda população que gosta do cinema. Há muito tempo não víamos uma movimentação tão grande em torno de um filme. Vimos outros [filmes] de renome, como Velozes e Furiosos, mas como está sendo Barbie é surpreendente. Até aumentamos as sessões para atender jovens, idosos e pais”, disse Mauro Batista, proprietário da unidade.

Apesar de ser aclamado por crianças, o longa não é voltado ao público infantil, com classificação a partir dos 12 anos.

Os primeiros trailers mostram a loira vivendo no mundo cor de rosa, ao lado de outras Barbies e Kens.

Barbie se questiona das situações que incomodam no mundo mágico.