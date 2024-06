Crystian, da dupla com Ralf, morre aos 67 anos

Douglas Melo, Assessoria

O cantor sertanejo José Pereira da Silva Neto, conhecido como Chrystian, que fazia dupla com Ralf, morreu na quarta-feira (19), aos 67 anos. A informação foi confirmada por meio de nota publicada nas redes sociais do artista.

De acordo com a assessoria de imprensa do músico, o sertanejo estava internado no Hospital Samaritano, em São Paulo (SP), desde segunda-feira (17) para tratar problemas de saúde que exigiam "repouso absoluto".

Em 2024, Chrystian divulgou ser portador da condição genética rins policísticos, sendo candidato a transplante renal. O transplante foi postergado quando um cateterismo coronário pré-operatório, realizado em fevereiro, com implante de dois stents.

Uma das últimas apresentações do artista foi em Mato Grosso do Sul, durante o Dia dos Namorados, em Campo Grande, e na festa de aniversário de Porto Murtinho, celebrada na última quinta-feira (13).

"Neste momento de profunda dor, encontramos consolo nas memórias dos momentos felizes e nas canções que ele nos deixou. Chrystian dedicou 60 anos de sua vida à música sertaneja, construindo uma carreira brilhante e marcada por inúmeros sucessos. Sua voz inconfundível e sua paixão pela música trouxeram alegria e emoção aos fãs em todo o Brasil', diz o comunicado.

Crystian nasceu em Goiânia (GO) e formou a dupla com o irmão Ralf ainda na infância. Já adultos, seguiram rumo à capital paulista para investir na música. Ganhou notoriedade ao interpretar a música "Don't Say Goodbye", parte da trilha sonora da novela "Cavalo de Aço".

Outros destaques estão a música "Mia Gioconda", "Saudade", "Oito Segundos", "Desejo de Amar", e "Tears".