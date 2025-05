Em tempo: Bingo do Dia das Mães foi realizado sábado em Piraputanga

O Bingo do Dia das Mães, que era para ter sido realizado no dia 10, em Piraputanga, Distrito de Aquidauana, aconteceu no último sábado (24). O adiamento foi para não coincidir com a Feira da Lua.

As cartelas não foram vendidas, mas sim doadas para as mães participantes. Os brindes foram doados por moradores do distrito. Havia batedeira, cafeteira, copo Stanley, macacão, tapetes, porta-queijo, cesta de doces e outros prêmios.